Ana Ligia de Saca lavó $17.6 millones, según Fiscalía

Aproximadamente $26 millones es el monto que habrían lavado los imputados señalados por Fiscalía en el caso “Destape a la Corrupción II”, en el que están siendo procesados la ex Primera Dama de la República, Ana Ligia de Saca, y siete personas más.

El juicio se encuentra en su fase final. Ayer la Fiscalía inició con la presentación de los últimos alegatos. Aseguran que han presentado un análisis de toda la prueba y que “existe prueba documental emitida por el Ministerio de Hacienda, prueba de diferentes bancos y la información analizada por los peritos, con lo cual se acredita que se dieron los delitos de lavado de dinero que se atribuye al os imputados”.

La representación fiscal aseguró que han comprobado que desde la Presidencia de la República se sustrajo dinero que tuvo como destino a personas que no estaban autorizadas para recibir fondos públicos en sus cuentas bancarias y que luego llegaron a Grupo Radial Samix, propiedad de los Saca. “Cada uno de los imputados tiene su participación en el hecho delictivo porque es un delito complejo. Una sola persona no lo puede cometer, solo el presidente no pudo agarrar el dinero”, dijo el representante fiscal.

Según FGR, solamente Ana Ligia de Saca lavó $17.6 millones. Mientras que cinco supuestos ex empleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) lavaron otros $9 millones.

Según los documentos y pruebas presentadas por Fiscalía, ninguno de los imputados presentes en el juicio ha sido miembro de la OIE. El representante fiscal dijo que la Dirección General de Tesorería de Hacienda no tiene registro de que los imputados hayan sido autorizados para manejar fondos públicos. “El dinero que manejaron en sus cuentas es totalmente ilegítimo de acuerdo a las pruebas recabadas”,mencionó.

Por su parte, el abogado defensor, Lisandro Quintanilla, dijo que cuentan con una sentencia de amparo de la Corte, en donde se establece la regulación y el marco normativo de la OIE y la forma en que opera la dirección de proyectos, quien aseguró que el dinero fue para la operativización de este organismo de inteligencia.