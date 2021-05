Ana Vilma, la madre de familia chalchuapaneca que ha perdido tres hijos desde 2007 hasta 2019

Entre 2007 y 2019, Ana Vilma Cárcamo ha perdido a tres hijos, todos desaparecidos en Chalchuapa. El rastro de José Roberto, José David y de David Alexander, todos de apellidos Escobar Cárcamo, se fue desvaneciendo, uno por uno.

En 2007 José Roberto tenía 17 años de edad, era ayudante de albañil al igual que su otro hermano, pero en los días que desapareció andaba vendiendo pan francés en la colonia donde vivía y en otras aledañas. "Él mañaneaba para ir a vender, y dejó de trabajar con los hermanos como albañil porque le gustaba estar temprano en la casa", comentó Ana Vilma, quien trabaja como niñera. Ese mismo año, un día simplemente ya no llego a la casa. Al no dar con el paradero de su hijo, la mujer interpuso una denuncia en la delegación de la Policía Nacional Civil de Chalchuapa, pero el caso no avanzó, no se supo nada.

"Me dijeron que me iban a hacer la prueba del ADN, pero no me hicieron nada. Un día fui a preguntar y me dijeron que el investigador que llevaba el caso estaba de vacaciones y de ahí no supe nada", agregó.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

En 2008, José Daniel, de 18 años, trabajaba con una persona que vivía en las cercanías de las ruinas del Tazumal, en Chalchuapa. Ana Vilma, sin embargo, no tenía ninguna otra referencia de ese empleo. "No supe quién era el señor ni el nombre; mi hijo solo me dijo que iba a trabajar con un señor y que los iban a llevar y a traer, pero un día ya no volvió", explicó. No volvió a saber de José Daniel.

2019: la pesadilla volvió a repetirse. Su hijo David Alexander, de 26 años, un albañil cuyos conocimientos ya le permitían construir casas, desapareció. Esa noche había salido a traer una bicicleta donde un amigo que vivía cerca de la zona de los cañales; el mismo lugar que ahora permanece acordonado y de donde las autoridades extraen desde hace varios días cuerpos inertes desde el interior de un pozo. "Le dije que no fuera, que era peligroso, y cuando se hicieron las 11 de la noche me preocupé. Fui a preguntar y le dije al muchacho si no lo había visto, me dijo 'bien', pero que unos policías lo habían agarrado", explicó la madre. Lo último que supo, según relatos de testigos, es que los policías golpearon al muchacho y que luego lo subieron a un camión. "Dicen que le dieron duro y hasta le quebraron un pie y se lo llevaron", explicó.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal



Es de esa forma que doña Ana Vilma ha experimentado en carne propia cómo, de la noche a la mañana, en El Salvador es posible desaparecer sin dejar rastro alguno y sin recibir respuesta de las autoridades. Aún le quedan dos hijas y un varón más, todos de mayor edad que los tres desaparecidos. Es a raíz de la noticia de los cuerpos que se han encontrado en la colonia Tazumal II, Ana Vilma recuperó la esperanza de saber algo de sus hijos y decidió reactivar la búsqueda. Ha consultado a la policía y a la fiscalía por sus casos.

"Me han dicho que no hay nada, pero cómo no va a haber nada si todos los días encuentran cuerpos y los están entregando", dijo. "En la Fiscalía me dijeron que tenían que sacar los cuerpos para saber, que me iban a llamar, pero ya no creo, no creo que me llamen", agregó. Ella parece buscar consuelo, ya no en encontrar a sus hijos con vida, pero al menos dar con los restos de los tres en el cementerio clandestino descubierto a un kilómetro y medio de su hogar.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

En su humilde casa de habitación guarda cuatro fotos. Una de cada uno de sus hijos y otra en la que están dos de sus hijos, con su padre, José Roberto Escobar, quien cuando no trabajaba de motorista de autobús y también vendía cocos. Es en el lugar donde vendía donde una cámara lo retrató junto a sus hijos, José Roberto y José Daniel. Ella los guarda como un tesoro, y en las noches hace una oración para que un día aparezcan.

Su fortaleza para soportar la desaparición de tres de sus hijos, dice, se la da la fe y confianza en Dios. En su casa hay un pequeño altar donde, de miércoles a domingo, llega un pastor y hace cultos. Eso le ayuda a sobrellevar la carga. "Solo yo sé cómo me siento, pero no le ando contando a nadie, ni a los que vienen aquí (al culto), a nadie", apuntó. Ahora solo queda esperar de las noticias y una llamada.

"Como no los he visto muertos para mí siguen vivos, pero si ya me entregan algo, y los entierro, ahí cambia todo", explicó la señora chalchuapaneca. Ahora que la tragedia ha tomado forma en cordones amarillos, patrullas y cadáveres, Ana Vilma asegura que, antes de que saliera el caso del expolicia a la luz, nadie decía nada de las desaparicios en ese pueblo del occidente de El Salvador.

