Ana, maestra en cultivos orgánicos de El Quebracho

Ana Gladis Martínez Valle, de 41 años, es considerada por muchos pobladores como la "ingeniera agrónoma" del caserío El Quebracho, cantón Las Delicias, de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán, porque, desde el inicio de la pandemia provocada por el covid-19 en el país se volvió en la impulsora, técnica y supervisora de los huertos caseros en el municipio.

Ana cursó hasta sexto grado en la escuela pero tiene un amplio conocimiento en temas de cultivo y agricultura porque desde los 22 años se capacitó sobre el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos por parte de diferentes instituciones.

Desde el 2002 al 2011 cuenta que fue parte de un programa del Arzobispado de San Salvador donde a agricultores del departamento de Cuscatlán capacitaron a pobladores en temas de agricultura orgánica. El grupo, según Ana, era predominado por hombres (30) y dos mujeres.

Tras finalizar el proyecto, junto a otros compañeros impartió sus conocimientos durante cuatro años a pobladores en una escuela de agronomía situada en las cercanías de Cojutepeque.

Ana se convirtió en una de las más activas en la Asociación de Mujeres Michapences forjadoras de un desarrollo integral en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán (AMFODIC) y cuando inició la pandemia del covid-19 en el país, capacitó a aproximadamente 15 mujeres en la elaboración huertos caseros.

"Me llamaron preocupados para consultarme cómo podía ayudar a las compañeras que no encontraban cómo generar ingresos, y yo, como siempre he dicho que lo poco que uno sabe es de compartirlo, les dije que les podía enseñar a cultivar huertos caseros", dijo Ana.

Y desde el 2020 hasta la fecha, Ana acompaña supervisando y motivando al grupo de mujeres a cultivar de forma casera ejotes, tomates, chiles, cebollines, zanahorias, rábano, repollo, pepinos, entre otros, de una manera orgánica. Ana les capacita para preparar los abonos y fertilizantes de manera orgánica.

"Todo el producto que las mujeres cultivan es orgánico, sin utilizar químicos, les enseño a preparar abono, fertilizantes y todo lo que necesitamos para nuestros huertos caseros", expuso.

Aclaró que pese a no recibir un salario por enseñarles y supervisar los huertos caseros de las integrantes de la organización, siente mucha satisfacción al ver que logran generar ingresos económicos de la producción.

Esta mujer dijo que está dispuesta a compartir todos sus conocimientos sobre hurtos caseros en el departamento de Cuscatlán y que la pueden contactar al número de teléfono: 7208-4577.