Analista a diputados electos: “Van a construir leyes más justas y equitativas, no para trabajar de la mano del Presidente”

Nayib Bukele ganó la Presidencia hace menos de dos años, pero los partidos tradicionales y alejados de él mantuvieron las mayorías de la Asamblea Legislativa y esto complicó varios de sus planes. Ahora el panorama político del país podría cambiar ya que el partido del mandatario, según los datos del Tribunal Supremo Electoral, estaría dominando el Órgano Legislativo para el periodo 2021-2024.

En ese sentido, el analista político, Jaime Rodríguez dijo esta mañana, en una entrevista radial, que los resultados darían a Nuevas Ideas la libertad para aprobar leyes, reformar normativas, aprobar y ratificar enmiendas constitucionales, aprobar y ratificar más deuda, destituir funcionarios y ministros o interpelarlos, entre otras acciones legislativas, sin la necesidad de contar con el apoyo de los demás partidos políticos, entre ellos el de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

Sin embargo, aseguró que el papel de los nuevos legisladores no debe ser trabajar con o por el presidente de la República, Nayib Bukele, sino más bien para construir leyes "más justas y equitativas que favorezcan a las grandes mayorías".

"Los diputados no están vinculados a un mandato imperativo, ellos van a votar por su consciencia y van a construir leyes más justas y equitativas no para trabajar de la mano del Presidente, que no se equivoque esa parte, porque esa ha sido la campaña, pero no es para trabajar con el presidente es para construir leyes más justas y equitativas que favorezcan a las grandes mayorías", dijo Rodríguez.

El analista advirtió que la nueva Asamblea Legislativa debe comprometerse con la sociedad y no con un partido político, por lo tanto, deberían de cumplir las promesas hechas en la campaña electoral como reducir el salario a los legisladores. Dijo que también deberían incluirse a todos los empleados públicos, lo que ayudaría a mejorar las finanzas del Estado, que ya están "completamente debilitadas".

"¿Por qué nosotros le vamos a pagar a un funcionario público su seguro médico hospitalario?, ¿por qué le vamos a pagar un vehículo de lujo?, ¿por qué le vamos a pagar gasolina?, ¿por qué le vamos a pagar teléfonos celulares si el salario que ellos reciben es suficiente para poderselo pagar como cualquier otro mortal en la calle? Su seguro médico, si un diputado quiere eso que se lo pague, si un ministro quiere eso que se lo pague, si un ministro quiere un vehículo de lujo que se lo compre de su dinero y que le cueste y que se lo pague, pero no se lo vamos a estar pagando los salvadoreños", afirmó Rodríguez.

El analista aseguró que de no cumplir con las promesas y cometer los errores de sus antecesores generará que la población también les dé la espalda en las próximas elecciones.

La popularidad del presidente Bukele fue aprovechada el partido político Nuevas Ideas, que basó su campaña electoral en la imagen del mandatario con el mensaje de que son el partido “con la N de Nayib”. Además, la colectividad fue la que más invirtió en propaganda electoral. Según Acción Ciudadana, ese partido gastó el 71 % de toda la propaganda que hubo en la campaña, con más de 8,7 millones de dólares invertidos.