Analistas: ahora hay que construir gobernabilidad

Cumplir con las expectativas que ha generado entre quienes votaron por él, juntar un buen Gabinete de Gobierno, pero sobre todo, construir gobernabilidad con los ahora partidos de oposición en la Asamblea Legislativa son algunos de los principales retos que enfrenta el presidente electo de la república, Nayib Bukele, según opinaron analistas.

Ricardo Castaneda, economista jefe para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), dijo que el principal reto de Bukele será cumplir con las expectativas, en un escenario que requerirá negociaciones con la Asamblea Legislativa, que desde ya se pintan complejas.

"Por eso nos parece acertado que en su plan de gobierno haya planeado un pacto fiscal; esperamos sea una de sus prioridades", aseguró.

Además, requerirá del acompañamiento de un buen equipo de trabajo que le ayude a gobernar, indicó por su parte Mauricio Choussy, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) y exdirector para Centroamérica de la firma calificadora de riesgos Fitch Ratings.

Carlos Pérez, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), añadió que queda claro que los partidos que han estado en el poder, ARENA y el FMLN, cometieron muchos errores, no tuvieron la decencia de reconocerlo, y la ciudadanía los castigó. Bukele debe buscar que su gobierno no se convierta en otros cinco años perdidos: "La gobernabilidad va a depender de la claridad de sus mensajes, ya no puede seguir con el discurso confrontativo de la campaña, como presidente de la nación tiene que actuar con liderazgo, abriendo las puertas a los consensos".

El analista Rafael Castellanos coincidió en que la búsqueda de alianzas será clave, dado que al menos en los primeros dos años de su gobierno Bukele no contará con una bancada propia en la Asamblea Legislativa. Será hasta en las elecciones de 2021 que posiblemente busque ganar diputados a través de su partido, Nuevas Ideas.

Finalmente, Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, agregó que Bukele deberá ser muy cuidadoso con su discurso y hacer un llamado a la unidad, pues de lo contrario tendrá cuesta arriba su gobernabilidad.

"Además, debe conformar un equipo profesional y con meritocracia que tienda puentes para trabajar con todos y con transparencia", acotó.