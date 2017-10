Analistas respaldan la expulsión de Nayib Bukele

Analistas políticos expresaron su opinión respecto de la expulsión de Nayib Bukele del partido FMLN. Roberto Rubio Fabián y Roberto Cañas, este último un excomandante de la guerrilla y firmante de los Acuerdos de Paz, avalan la expulsión que el partido de gobierno hizo del actual alcalde de San Salvador por violar los estatutos, la carta de principios, por agresiones verbales contra la mujer y atacar a la dirigencia del partido.

Para Rubio Fabián, con la expulsión de Bukele no solo el FMLN salió ganando, sino que “todo el país”. El también director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico (FUNDE) dijo que era como liberarse de un “virus maligno”.

“Hubo una ganancia y creo que voy a hacer muy duro con lo que voy a decir y quizá me valga el ataque de las pandillas de “trolles” que pueden haber ahí, pero yo creo que el Frente se liberó de un virus agresivo que tenía en su cuerpo. Hay que agradecer al Frente que haya liberado al país de un posible virus maligno. Esa es mi opinión de la persona y de lo que representa”, expresó Rubio Fabián durante la entrevista “Debate con Nacho Castillo”, transmitida por el canal VTV.

Mientras tanto, Cañas, quien estuvo en la entrevista “Frente a frente” de TCS, sostuvo que el FMLN se tardó en expulsar a Bukele de sus filas. El analista expresó que por un principio de coherencia ningún partido que se respete toleraría que alguien que se dice afiliado diga que no hay presidente de la república. “Eso es inaceptable, primero porque hay que respetar la investidura, el rango”, dijo.

En ese sentido, para el firmante de los Acuerdos de Paz, Nayib Bukele “está frito, políticamente hablando”. “Para empezar, número uno, ¡está frito! él ya no puede ser candidato a alcalde. Está fuera de la jugada en términos de candidaturas, que pueda optar a la Alcaldía de San Salvador” (...) Este caballero, dijo lo que quiso, hizo lo que quiso, y por eso insisto, hasta mucho se tardó en expulsarlo el FMLN”, afirmó Cañas.

Rubio Fabián también es de la idea que Bukele se sobrepasó con las críticas hacia el partido. “Pasó la raya de la crítica permitida, lo socialmente permitido y había estas intenciones de tomarse el partido. Ninguna cúpula va a aceptar, sobre todo el Frente que es tan unificado”, expresó. Los analistas dicen que es falso asegurar que con la expulsión de Bukele el FMLN “ha perdido todo”.



Casos pendientes

Los analistas también hablaron del panorama que le espera a Bukele ahora que no tendrá el respaldo del FMLN como partido, principalmente por los procesos judiciales que tiene en su contra.

Para Roberto Rubio Fabián, el alcalde ha quedado en medio de “un fuego cruzado” y expresó que la popularidad que pueda tener no le alcanzará para hacerle frente a los señalamientos que tiene en su contra.

“Se pone en una situación bastante difícil, sobre todo por los casos que tiene abiertos, ha perdido un escudo importante. Hoy ya no habrá un Chapulín Colorado que lo venga a proteger y del otro lado no habrá ni un Chapulín tricolor. Entonces, puede estar en medio de juego cruzado. La supuesta popularidad no le va a bastar para defenderse, creo que hay una popularidad inflada, pero creo que no le va a dar abasto para enfrentar todo eso”, dijo Rubio Fabián.

El director ejecutivo de FUNDE hizo referencias a los señalamientos que el alcalde tiene por posibles irregularidades en los proyectos de alumbrado público que ha firmado. Los casos de nepotismo al contratar a familiares en varios puestos de la comuna, así como también el vínculo con la red de “trolles” que ejecutaron un ciberataque a LA PRENSA GRÁFICA.

“Hay que ver los hechos, cómo se manejó con nepotismo en la alcaldía, no nos olvidemos de eso. Tiene juicio de contrataciones bastantes dudosas que se han hecho, de contrataciones de familiares y de empresas. Hay un posible juicio en la Fiscalía por el tema de lámparas, otro caso de los ‘trolles’. Son cosas gruesas y dice mucho de una persona”, concluyó el director ejecutivo de FUNDE.

Las declaraciones se dieron previo a que el fiscal general confirmó la demanda contra Bukele por el posible delito de expresiones de violencia contra la mujer.