Analistas urgen a Bukele que logre acuerdos desde que inicie la nueva gestión

Que desde que inicie su gestión al frente del Ejecutivo busque lograr acuerdos en temas de nación es una de las recomendaciones principales que realizan analistas al presidente electo, Nayib Bukele.

"Lo que sucede es que normalmente cuando llegan al gobierno no quieren gastarse su capital político. En los primeros años de gobierno es que hay que hacer las cosas que cuestan, porque si no se hacen en los primeros años de gobierno, ya no se hacen", advirtió el analista político y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Mauricio Choussy.

De acuerdo con él, son varios los desafíos que la gestión entrante tiene que encarar. Estos los ubicó en los ámbitos económico, social, político y en relaciones exteriores.

Lograr acuerdos nacionales, valorar y fortalecer la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), generar confianza en la ciudadanía, combatir la polarización y la corrupción son algunos de los retos que se plantean en el aspecto político.

En cuanto a lo económico, se señala la necesidad de que el gobierno entrante genere confianza en inversionistas, facilite los asocios público-privados y reduzca el déficit fiscal, como prioridades. También se le recomienda revisar el sistema de pensiones, reactivar la agricultura, aumentar la productividad y cambiar la metodología de elaboración del Presupuesto General de la Nación. Tampoco, según analistas, se puede dejar de lado definir el tema de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), fortalecer la administración pública y reducir la burocracia.

En lo social, se solicita que la nueva gestión trabaje en mejorar el sistema de salud público, el de educación, que defina el papel de la Fuerza Armada de El Salvador, que asegure los recursos financieros y la cooperación para la Policía Nacional Civil (PNC) y, también, que defina su postura respecto a la Ley del Agua.

"Hay que revisar la política fiscal (...). Al presidente electo le toca asumir el Gobierno cuando muchas cosas están agotadas, tiene que lograr entendimiento en la Asamblea Legislativa antes de asumir la presidencia y entrarle a la transición con el Gobierno actual", declaró en "Frente a frente" el analista y extitular del Ministerio de Economía , Héctor Dada Hirezi.

Sobre política internacional, Choussy listó una serie de retos para la próxima gestión: aclarar los alcances que tiene el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China, que establezca una política exterior "funcional e independiente", que defina posturas respecto a los Gobiernos de turno en Nicaragua y Venezuela y que busque cooperación internacional que permita complementar esfuerzos para erradicar la inseguridad, pobreza y los problemas en salud, educación y cambio climático.

El exministro Dada también instó al presidente electo a trabajar por igual en beneficio de toda la ciudadanía, teniendo en cuenta que un porcentaje no votó por él.

En cuando al trabajo con la Asamblea Legislativa, Choussy dijo que una de las pruebas que tendrá el presidente electo es conseguir aval para el plan de gastos de 2020. La dificultad en este tema, explicó Choussy, es que obligatoriamente en el proyecto del presupuesto deben estar incluidos alrededor de $600 millones que se deben adquirir en préstamo para compromisos que tiene el Estado.

"Hay que abordar el tema de la financiación del presupuesto del 2020 cuanto antes y eso va a necesitar que haya arreglos con los diputados, porque para eso se requiere 56 diputados y GANA, hoy por hoy, solo tiene 10, y digo hoy por hoy porque ya se rumora que va a haber cambios de diputados. Incluso hay diputados que han dicho que estarían de acuerdo en votar junto con GANA cuando sean temas favorables para el país", dijo el analista.