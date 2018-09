Analistas vislumbran segunda vuelta en las presidenciales de 2019

Que la popularidad del candidato de GANA, Nayib Bukele, ha decaído desde 2016 y que una segunda vuelta presidencial podría ser disputada entre la Alianza por un Nuevo País y el FMLN son de los varios análisis que realizan algunos politólogos salvadoreños, después de los resultados que dejó la encuesta realizada por LPG Datos, divulgados el pasado jueves.

Los resultados de la encuesta dan un 21.9 % al partido GANA, un 17.6 % de la intención le favorece a la coalición formada entre ARENA-PDC-DS-PCN, 8.6 % es a favor del FMLN y un 0.3 % a VAMOS.

No obstante, el 51.6 % de la población consultada dijo que no votaría por ninguno, que no sabe por quién se decantará en la elección, que su voto es secreto o no respondió, convirtiéndose este en un dato que llama la atención de los analistas.

El sondeo también evidencia que Bukele se mantiene como la figura mejor evaluada del país, a pesar de haber perdido 6.9 puntos en los últimos seis meses, mismo periodo en los que el candidato presidencial Carlos Calleja, de Alianza por un Nuevo País, ha subido 3.7 puntos en popularidad.

Ante este panorama, los analistas Rafael Castellanos, Roberto Rubio y Luis Membreño coincidieron en que todo prevé una segunda vuelta, dado que de momento ninguno de los candidatos arrasa en intención de voto.

"Cuando uno resume todos los datos, uno ve que la imagen del partido es un muy importante, más que el número específico que hay por ahora. También la cantidad de simpatizantes es importante a medida que la gente vaya definiendo su voto. Me parece que las marcas de ARENA y el FMLN son más fuertes que las de GANA y van a poder producir un resultado diferente a lo que estamos viendo hoy", aseguró Membreño, quien basa sus palabras en la capacidad territorial que tiene el partido de gobierno.

A criterio del economista, la fotografía que revela la encuesta de LPG Datos no prevé el escenario a tener el próximo 3 de febrero, debido a que el bloque de derecha que ha hecho coalición para la elección (ARENA, PDC, PCN y DS) gobierna el 70 % y del país a escala municipal y "esto genera una estructura territorial muy fuerte que en la medida que se active va a generar un nivel de votantes muy importantes".

En su análisis, Membreño también ve de impacto los efectos de los procesos judiciales que enfrentan los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, que "en algún momento van a tener también un efecto", dijo.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA El pasado viernes LPG Datos publicó su encuesta sobre preferencias electorales, la cual dio a GANA como líder en la intención de voto de cara a las presidenciales de 2019.

Efecto decisiones

Por su parte, Castellanos aseguró: "No veo tan catastrófica la cosa a favor de Nayib como se veía hasta hace poco. Así como se ven las cosas, la tendencia es que Nayib siga bajando, porque esta es la primera (encuesta) y ha bajado un buen porcentaje. Va a seguir bajando por las metidas de pata que él mismo ha cometido y por las posiciones que ha adoptado GANA, que en su alianza con el FMLN está haciendo cosas groseras, como el oponerse a la decisión de dar autonomía de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, como a la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, así como a apoyarlos con lo de China".

Sobre la situación que presenta ARENA, que en la intención de voto se encuentra casi cuatro puntos abajo de GANA, Castellanos dice que existen muchas posibilidades de ascender a medida la campaña electoral avance y el partido se aparte por completo del goteo de corrupción que dejó abierto el expresidente Saca, quien desvió fondos del Estado hacia el partido siendo también presidente de ARENA.

Por su parte, Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), cree que en el actual panorama es más que decisivo el 51.6 % de población que no tiene definido su voto y que puede convertirse en el que decida al ganador de la elección.

En ello, afirma Rubio, es importante definir hacia dónde emigraron los simpatizantes de ARENA y del FMLN, el partido que habría alcanzado su punto más bajo en preferencia desde su llegada al espectro político, puesto que de ello dependerá el comportamiento de los próximos meses.

"Habría que analizar hacia dónde se fueron ciertos votantes de ARENA y hacia dónde se fueron, en forma masiva, los votantes del FMLN. La pregunta sobre esto último es si se fueron a los desencantados o se fueron con Nayib, quien creo que ya no encanta como se esperaba que lo hiciera", mencionó Rubio.