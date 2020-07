Analizan cierre total de comercio en Usulután

El rápido avance de la pandemia del covid-19 en la ciudad de Usulután, donde hasta la tarde de ayer se contabilizan 32 pacientes positivos de la enfermedad, y al menos 11 sepelios con protocolos de bioseguridad, ha generado que desde la comuna usuluteca se evalué la posibilidad de un cierre total en el municipio.

"La realidad es que en la situación de la pandemia mantenemos un estado grave, no podemos decir que estamos salvos. Vamos a analizar si la realidad es que se tiene que cerrar, yo estaba manteniendo la situación por el comercio" indicó Mauricio Zelaya, alcalde usuluteco.

"La situación está bastante grave, la gente no entiende, no tiene miedo o si tiene miedo pero no cree que les puede pasar a ellos" agregó Zelaya.

"Tengo que platicar con el jurídico de la alcaldía hasta donde podemos llegar con las medidas que se pueden tomar para frenar los contagios de covid-19" indicó el jefe edilicio.

Añadió, que con respecto a evitar el ingreso de personas de otros municipios tomarán la decisión posteriormente, sin confirmar o descartar la posibilidad de realizarlo. El alcalde manifestó que en un lapso de 48 horas se podrían comenzar a ejecutar las medidas que se decidan.