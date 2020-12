Anciana afectada por caída de muro de rastro en San Miguel: "El alcalde Pereira no se acuerda que se necesita ese muro"

María Romilda Bautista, de 82 años, solicita a la municipalidad de San Miguel que repare el muro de la parte trasera del rastro municipal, el cual colapsó la madrugada del 13 de septiembre pasado durante una tormenta, provocando severos daños en su vivienda.

Doña María afirma que tras la caída del muro, el agua retenida en el rastro inundó su hogar, dejándole pérdidas de $3,000.

Recuerda que tras el incidente, el alcalde Miguel Pereira llegó al lugar para verificar los daños, asegurando que buscaría realizar a la mayor prontitud la reparación del muro.

"Mañana mandaremos a un equipo de ingeniería para que de inmediato haga un levantamiento y elabore una carpeta; luego lo mandaré al concejo (municipal) para que lo aprobemos rápidamente y construirlo. Así como esta, cualquier tormenta por pequeña que sea les va a inundar. Acá debe ser declarado como emergencia, esto no es de esperar", manifestó en ese entonces el funcionario.

No obstante, doña María asegura que hasta la fecha no ha tenido respuesta de la alcaldía, y debido a esto ha tenido que abandonar su hogar por el peligro existente, y solamente su hijo se ha quedado en la vivienda cuidando las pocas pertenencias que les quedaron.

"El alcalde Pereira no se acuerda que se necesita ese muro, uno no puede salir y dejar la casa sola porque al rastro cualquier gente entra y pasa para mi casa, si yo tuviera dinero ya lo hubiera hecho, porque a mi me interesa arreglar esto", manifestó la anciana.

Se buscó conocer la versión de la municipalidad a través del departamento de comunicaciones, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.