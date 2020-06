Anciana cultiva sus propios alimentos

Mercedes de Jesús Viuda de Castro, de 81 años, reside en el Cantón Mejicapa, en el municipio de Santa María, Usulután, y se dedica a cultivar maíz, pipianes y ayote en un pequeño espacio de su terreno para alimentarse ella y dos hijos. La octogenaria destina parte de sus días a realizar sus labores de limpieza, preparación y siembra de sus cultivos, además de realizar tratamiento herbicida. "Como ya me siento cansada y no aguanto (trabajar) todo el día, cuando está el sol fuerte no vengo; trabajo ya de las cuatro o cinco de la tarde, me vengo a limpiar un mi ratito" detalló. Doña Mercedes asegura que debido al poco tiempo que dedica a trabajar la pequeña parcela de terreno que cultiva, se tarda bastante en tenerlo listo, sin embargo siempre desarrolla el proceso de siembra a inicios del invierno. "Empiezo desde el verano hasta que se llega ya cerca del invierno, me paso los seis meses de verano preparando el terreno" afirmó. Según doña Mercedes sus hijos no le ayudan a sembrar porque uno tiene padecimientos mentales, mientras que la otra se dedica a los oficios de la casa. La octogenaria indicó que no ha sido beneficiada con los paquetes agrícolas que entrega el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

