Anciana de 80 años muere arrollada por bus

María Magdalena Sánchez Pérez, de 85 años, murió arrollada por un autobús ayer a las 7:25 de la mañana, en la 1.ª avenida sur y 2.ª calle poniente del barrio El Centro, en San Francisco Gotera, Morazán.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, la anciana se bajó de un bus de la ruta 2 e intentaba cruzarse la calle cuando el conductor de la unidad la atropelló.

"Ella todos los días y a la misma hora abordaba ese bus y se venía para el mercado. Resulta que el motorista del bus dice que él le ayudó a que se bajara y esperó a que los demás pasajeros bajaran y cuando arrancó ella estaba en la parte delantera y como el bus es alto no la vio y la atropelló", detalló la fuente policial.

Agregó que vendedores que se encontraban en la zona llamaron al Sistema de Emergencias 911 informando que la mujer había sido arrollada. De inmediato, una patrulla asignada a Tránsito Terrestre llegó al lugar y encontró a la octogenaria debajo de las llantas traseras del autobús.

La víctima residía en colonia Loma Lima y todos los días llegaba a comprar al mercado de San Francisco Gotera.

"El motorista no se fijó que ella estaba adelante y se la pasó llevando, ahí porque nosotros le gritamos, no porque él no se había dado cuenta", comentó Julio Melgar, un vendedor ambulante.

La PNC informó que debido a que el conductor del bus se quedó en la escena, no fue arrestado; sin embargo, detallaron que deberá enfrentar un proceso por el delito de homicidio culposo.

"El motorista anda sus documentos en regla, no anda ebrio y se quedó acá, es por eso que no lo vamos a detener y él deberá de trabajar o continuar su día normal", informó el oficial de turno.

En lo que va del año, en el departamento de Morazán, 25 personas han muerto en accidente de tránsito; mientras que el año pasado, en el mismo período, hubo 34 fallecidos.

En otro hecho, una adolescente de 15 años resultó lesionada en un accidente de tránsito ocurrido el domingo por la tarde en el redondel del caserío Los Mangos, en La Unión.

La menor iba como pasajera en una camioneta todoterreno cuando el conductor perdió el control y cayó a una hondonada.