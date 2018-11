Anciana fue decapitada con un hacha por su hijo en Sacacoyo

Graciela Villalobos Fermán, de 83 años de edad, fue asesinada anoche por su hijo Marcelo Neftalí Villalobos Rosales, de 39 años.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el asesino decapitó a su madre con un hacha.

El hecho ocurrió en la finca La Joya del caserío Los Encuentros del cantón La Montañita del municipio de Sacacoyo, en el departamento de La Libertad.

Un hermano del atacante, hijo mayor de la víctima, se encontraba en su habitación cuando recibió la noticia de lo ocurrido. Se enfrentó con su hermano, lo amarró y lo entregó a la PNC.

“Yo estaba acostado ya en mi cama cuando vino la cuñada y me dijo así: ´Vaya a ver allá, que el hombre le está pegando a la mamá´… Me salí con todo y vine a ver… al ver que mi madre estaba muerta yo me puse con todo… me revolqué con él… pero ya fue por gusto”, dijo el hijo de la víctima.

Según la información preliminar, el asesino se enojó con su madre cuando ella le pidió que no fuera a ingerir bebidas alcohólicas. Tenía unos 15 días de no hacerlo.

El hijo homicida fue llevado al Hospital Nacional San Rafael para tratarle las heridas que sufrió durante el enfrentamiento con su hermano, a quien también hirió, y será encarcelado mientras se inicia un proceso judicial en su contra.

En otros hechos, una mujer identificada como Marta Cecilia Romero fue atacada anoche en el pasaje 2 de la calle principal de la urbanización Lirios del Norte del municipio de Cuscatancingo. Fue llevada herida al Hospital Nacional de Zacamil, donde murió. Trabajaba en la Alcaldía de Cuscatancingo.

Anoche también fue reportado el asesinato de un joven en la carretera que conduce al municipio de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán, en la jurisdicción del cantón Tecomatepeque.

Además, la Fiscalía informó esta mañana sobre el homicidio de un hombre de 60 años en el caserío La Hermita del cantón El Limón del municipio de San Pedro Perulapán, en Cuscatlán.

Y en el municipio de San Isidro del departamento de Cabañas fue asesinado un hombre en el cantón El Junquillo, informó la misma institución.