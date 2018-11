Anciana y sus tres hijos siguen desaparecidos

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron ayer que una anciana de 85 años y tres de sus cuatro hijos, que fueron sacados de sus hogares por desconocidos desde el sábado en la madrugada, siguen desaparecidos

Tal como informó ayer LA PRENSA GRÁFICA, uno de los hijos fue encontrado asesinado horas después de la privación de libertad a la orilla de la carretera de San Salvador hacia Santa Ana.

La víctima, que murió por disparos de arma de fuego, fue identificada como Josué Consuegra Hernández, de 40 años. Era el menor de los cuatro hijos de la anciana de 85 años, quienes vivían en el caserío San Buenaventura del cantón El Pezote, en el municipio de El Congo, Santa Ana.

La familia Consuegra Hernández fue sorprendida cuando, el pasado sábado en la madrugada, varios hombres vestidos con uniformes parecidos a los de la Policía Nacional Civil tocaron las puertas de las viviendas para decirles que las cinco personas los acompañaran porque era un procedimiento policial.

Los hombres, vestidos de negro, se llevaron a la anciana de 85 años y a sus cuatro hijos, de 40, 47, 62 y 64 años. El menor de ellos fue asesinado el mismo sábado.

El jefe de la PNC de Santa Ana, Hugo Bonilla, confirmó ayer a este periódico que los cuatro familiares aún siguen desaparecidos y que hasta el momento tienen poca información sobre los motivos de la privación de libertad.

Según el subcomisionado, por la poca información que se maneja sobre el caso, la privación de libertad podría estar relacionada con problemas personales de la familia con terceras personas.

Un detalle que le llama la atención a la policía es que todos los desaparecidos son personas mayores. La PNC confirmó que otro hijo de la señora también desapareció hace un año y que hasta el momento se desconoce su paradero o si está con vida.

Otros familiares cercanos no se atreven a hablar sobre los motivos de la desaparición y prefieren esperar a que la policía investigue sobre los hechores del crimen y de la privación de libertad.

El entierro del familiar encontrado muerto el sábado se llevó a cabo ayer en el cementerio general del cantón El Pezote.

La familia Consuegra Hernández, desde el viernes, engrosa la lista de desaparecidos en el país durante 2018. Las personas no localizadas, según estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR), han incrementado respecto al año anterior.

Entre el 1.º de enero y el 31 de octubre, la fiscalía recibió un total de 3,015 denuncias por desapariciones; mientras que en el mismo período del año anterior atendió 2,843 casos. Los datos reflejan que, hasta finales del mes pasado, existió un incremento de 172 salvadoreños más no localizados que en 2017, es decir, un aumento del 6 %.

Las estadísticas de las personas desaparecidas se tornan más alarmantes al compararlas con las de los homicidios. Siempre en el mismo período, según estadísticas de la Policía, fueron asesinadas 2,814 personas, es decir, 201 casos menos que las desapariciones denunciadas en la FGR.

De acuerdo con las cifras oficiales, en El Salvador desaparecen 10 personas cada día, es decir, el promedio supera al de los asesinatos, que era de nueve diarios hasta octubre. Las autoridades de seguridad prevén cerrar 2018 con una tasa de homicidios cercana a los 50 por cada 100,000 habitantes.

El director de la PNC, Howard Cotto, a finales del mes pasado, afirmó a este medio que es un error relacionar las estadísticas de desapariciones con las de homicidios.

"No sé en qué se pueden sustentar esas cifras cuando hemos dicho que el tema de los desaparecidos debemos tener cuidado en que las cifras no se dupliquen o tripliquen", dijo Cotto en referencia a las personas que luego son localizadas vivas o muertas y que no se depuran de las estadísticas oficiales.

El director, incluso, señaló que el tema de las desapariciones es utilizado de manera mediática para restar mérito al accionar de la Policía en la disminución de asesinatos.

BÚSQUEDA DE LA FAMILIA

Ayer, en horas de la mañana, circuló la versión de que habían sido localizados dos integrantes de la familia Consuegra Hernández, entre ellos la madre, en el cantón El Tinteral, del municipio de Coatepeque, Santa Ana. Sin embargo, un equipo de LA PRENSA GRÁFICA se movilizó hasta el lugar y constató que se trató de una falsa alarma.

Agentes de la PNC destacados en los puestos de El Tinteral y El Congo dijeron que durante la mañana no recibieron alertas relacionadas con la desaparición de la familia Consuegra Hernández. Residentes de ambos lugares confirmaron la versión policial.