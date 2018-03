Anciano en Cojutepeque perdió todo en incendio: "Ya viene el invierno y no tengo dónde irme”

La madrugada del pasado martes, don Isabel Plateros, un anciano de 79 años de edad que vive solo, perdió todas sus pertenencias al quemarse su casa de habitación en la colonia Salvador del municipio de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán.

Don “Chabelo”, como le llaman cariñosamente sus vecinos, relata que el lunes por la noche el preparó su cena en una vieja cocina de adobe; luego, apagó el fuego sin percatarse que unas brasas habían caído bajo una mesa que tenía a un lado.

“Yo me fui a acostar y me dormí; como a las dos de la mañana, mis vecinos me gritaban y yo desperté” explicó Platero, mientras recordaba lo ocurrido con la mirada perdida.

Más de la mitad de la casa se había incendiado cuando él se dio cuenta, los vecinos intentaron apagar el fuego y llamaron a los bomberos, quienes previnieron una desgracia humana.

Ante esto, don Chabelo se ha quedado viviendo sin techo, pues el fuego quemó los cuartones e hizo que las tejas colapsaran; así mismo, se quemó toda su ropa, cama, roperos, muebles, entre otras cosas.

Desde el martes vive de la ayuda que los vecinos que dan con alimentos, pero él está muy triste, pues se siente en la calle. “Luego de vivir por más de 50 años en esta casa, me duele lo que ha pasado, ya no puedo trabajar, estoy viejo”, dijo entre lágrimas.

Isabel Platero es un hombre que nunca engendró hijos, ni se casó y ha trabajado como albañil, carpintero, jardinero, agricultor y de más; ahora, una hernia le dificulta poder hacer más actividades y dice sentirse viejo y sin fuerzas.

“Lo que yo quiero es que alguien me ayude a construir mi casita, ya viene el invierno y no tengo dónde irme” expresó con preocupación mientras recogía láminas viejas y escombros del incendio para venderlos y obtener unas monedas.

Chabelo está necesitando de víveres, ropa, zapatos, cama, material y mano de obra para la construcción de su casa, una cocina más segura, entre otras cosas. Si desea ayudar, comuníquese al número telefónico 7969-8704.

