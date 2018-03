Anciano muere atropellado en cantón Hato Nuevo de San Miguel

Lee también

Un anciano intentaba cruzar la calle cuando fue embestido por un pick up placas 520-271.El hecho ocurrió hoy a las 3:30 de la madrugada en el kilómetro 137 de la carretera Ruta Militar, jurisdicción del cantón Hato Nuevo, municipio de San Miguel.De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor del pick up se conducía a excesiva velocidad, por lo que no pudo detenerse y arrolló al hombre.El vehículo quedó volcado a 100 metros de donde se encontraba el cadáver.Una fuente policial informó que el motorista fue retenido, quien se quedó en la zona para responsabilizarse del percance.Hasta el cierre de esta nota la víctima no había sido identificada, ya que las autoridades de Fiscalía y Medicina Legal no habían llegado a la escena