Anciano ofreció $500 a tío de niño para que lo asesinara

La muerte de José Julián Martínez Trinidad, el niño de nueve años asesinado en Candelaria de la Frontera, fue precedida por un ofrecimiento de $500 que José Antonio Cruz, de 74 años, hizo a Pablo Gilberto Martínez Vásquez, de 18 años, tío de la víctima, por cometer el crimen.

Ambos hombres fueron capturados el sábado anterior por el homicidio del menor y ayer fueron presentados por la policía a los medios de comunicación, acusados del delito de homicidio agravado, el joven como autor material y el anciano por ser autor intelectual.

El jefe de la delegación policial de Santa Ana, Douglas Omar García Funes, informó que en este caso hay un tercer involucrado, el cual ya está identificado, pero que no ha sido capturado, y que acompañó al autor material al momento de cometer el crimen.

"El tercer involucrado hizo acompañamiento, es una especie de complicidad y de autoría material. Son ellos los que llegan a traer al menor en el trascurso de la tarde, lo llevan a la cancha; hay una amistad, familiaridad", dijo. Agregó que Martínez Vásquez solamente identificó a su cómplice como Hugo y dijo que él lo acompañó y observó cuando atacó al menor.

De acuerdo con las investigaciones, el septuagenario planeó el crimen porque el niño estaba en contra de los cortejos de él hacia una pariente de él y porque además el menor ingresaba a su propiedad a robar frutas.

Ayer, el autor material, sin ningún resentimiento, confesó haber asesinado al menor, al que lesionó en varias ocasiones con un arma blanca, porque Cruz le hizo el ofrecimiento de pagarle el dinero una vez que cometiera el crimen, ocurrido el viernes pasado por la tarde noche en el caserío Boca de la Montaña del cantón Casas de Tejas del referido municipio.

El jefe policial detalló que la colaboración de testigos en ubicar a Martínez Vásquez como la persona con la que vieron al menor el viernes por la tarde permitió aclarar el hecho en el período de flagrancia.

"Hay suficiente evidencia (de) que existe un ofrecimiento de dinero por parte del autor intelectual, hay un ofrecimiento de dinero para el homicida del menor. Lo que manifiesta el autor material son cuestiones pasionales que se dan, del señor de querer asesinar al menor porque se oponía a relaciones sentimentales", manifestó el jefe policial.

La versión policial es confirmada por el hechor material, quien relata que el septuagenario no quería al menor.

"Yo lo maté porque él (Cruz) me dijo que me iba a dar $500 para que lo matara porque él no lo quiere, $500 me iba a pagar y no me los pagó", señaló el detenido, quien agregó que el crimen lo cometió cuando estaba bajo los efectos del alcohol y drogas.

El señalado de planear el crimen negó que haya hecho dicho ofrecimiento y se desvinculó del crimen.

García Funes señaló además que entre las evidencias contra el autor material está su ropa ensangrentada, la cual fue encontrada en su vivienda, además dijo se está en la búsqueda del arma homicida, la cual fue lanzada en la zona donde cometió el asesinato.