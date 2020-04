Ancianos urgen de ayuda para sobrevivir

Los hermanos Jorge Adalberto y Lidia Ayala Alemán, esta última con padecimientos mentales, son dos ancianos que viven solos en una humilde casa hecha de láminas en la colonia Medrano del municipio de Ozatlán, en Usulután.

Jorge tiene 82 años y dice que no recuerda la edad de su hermana, pero por sus avanzadas edades no pueden trabajar y viven en extrema pobreza. Ambos urgen de corazones solidarios, ya que debido a la emergencia sanitaria y cuarentena obligatoria en que se encuentra el país, no tienen alimentos ni controles médicos.

Jorge afirma que trabajó como vendedor de periódicos durante los últimos, y en la agricultura en su juventud. Llegó a vivir a la colonia Medrano, en Usulután, hace aproximadamente 30 años, y se considera un hombre de principios gracias a la educación que recibió de sus padres, quienes siempre lo corregían cuando cometía travesuras, según recuerda.

Encargado del cuido de su hermana Lidia, quien pasa la mayoría de su tiempo trasladándose de una hamaca a una humilde cama, cuenta que pasa días sin comer, debido a la situación económica en que se encuentra, ya que no cuenta con un apoyo constante y su condición no le permite desenvolverse en ningún trabajo, por lo que vive de limosnas y del apoyo que recibe de un programa social para adultos mayores, pero la ayuda no es suficiente.

La pobreza en la vivienda de los hermanos es extrema, se les dificulta hasta obtener agua para beber. Su casa tampoco tiene energía eléctrica.

Por si fuera poco, los hermanos Ayala se encuentran rodeados de vecinos que no se compadecen de la situación de ellos.

El día que se les realizó la visita, algunas personas aguardaron en la zona para indagar si a los ancianos se les construiría una casa, y manifestaron "que no solo ellos tenían necesidad".

A pesar de eso, Jorge no pierde la sonrisa, ni las fuerzas. A diario se traslada desde su vivienda hasta el mercado de Ozatlán, ubicado a aproximadamente un kilómetro y medio de distancia, en busca de alimentos fiados.

"Estoy hasta aquí de deudas en el mercado (mientras se toca la frente)", asegura, recordando las dificultades para sobrevivir. "No tengo ni cocina, pero como puedo pongo a cocer frijoles" dice.

Inspirado, Jorge recuerda que cada árbol que se encuentra en el patio de la humilde vivienda fue sembrado por él. "Todos esos palos los sembré yo hace mucho tiempo, hasta ese coco lo sembré con mis propias manos. Cuando los palos tienen frutas le digo a una persona que me los baje y como no tengo cómo pagarle le pago con frutas, y lo que queda me sirve para comer un par de días" manifiesta.

A pesar de la edad, las palabras le fluyen para explicar la situación que enfrenta. Es un anciano lúcido que no se pierde entre pláticas, además de demostrar su educación y creencia en Dios. Tampoco tiene dificultades para escuchar.

Jorge y su hermana pasan días de hambre y noches de oscuridad, dice que a veces se alimentan solamente una vez al día, a veces comen dos tiempos y hay días en los que agradecen a Dios por poder comer tres veces. "Necesitamos de todo, desde un palillo de fósforos hasta lo más grande necesito para vivir" dice.

Si dese ayudarlo puede visitarlo en su vivienda, ya que el anciano no tiene celular ni otra forma de comunicarse.