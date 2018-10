Andrea de Calleja, una de las mujeres que venció el cáncer

Mucho años antes de pensar en que podía aspirar a ser la primera dama del país, Andrea de Calleja tuvo que sobrellevar una lucha que hoy en día, ha dicho, le permite ser más fuerte, además de convertirla en un ejemplo para muchas mujeres que requieren de una palabra de aliento y fortaleza.

La esposa del candidato presidencial por la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, relató recientemente la pelea que libró cuando tenía 19 años de edad y le fue diagnosticado cáncer en uno de los ovarios. Estudiaba el segundo año de universidad.

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, mismo que según la Organización Mundial de la Salud afecta a una de cada ocho mujeres a escala mundial.

"Todo comenzó como un dolor abdominal muy parecido a apendicitis. Me fui a chequear donde dos doctores, y fue una semana después de hacer esas visitas con esos doctores que me refirieron a un oncólogo; y fue el oncólogo el que me confirmó que tenía un tumor. Para ponerlo en contexto: tenía un tumor del tamaño de una pelota de fútbol americano", afirmó De Calleja, quien explica que el tumor ya estaba en etapa tres. "Era una etapa muy avanzada", comenta en un video testimonial que se encuentra colgado en su fanpage de Facebook, en el que descubre uno de sus lados más íntimos.

Para ella y su familia, cuenta, la etapa más dura fue la de las quimioterapias debido al desgaste físico y emocional que le produjeron las sesiones.

Empero, De Calleja dice que entre las dificultades su entorno familiar se convirtió en una de las principales fortalezas para superar esta fase.

"La enfermedad no solo la sufre el paciente, sino también la sufre todo tu entorno, toda la familia. Pero así como se sufre, se lucha juntos también. El cáncer es una enfermedad que te bota y muy duro. Es muy difícil el tratamiento, porque tiene muchas emociones encontradas, bajé mucho de peso, perdí el cabello", confesó, entre tanto, en una entrevista concedida ayer al programa de radio "Diana Verónica y Tony".

Solidaridad

Tras haber superado la prueba y ser calificada como "libre de cáncer", Andrea de Calleja asegura que hoy uno de sus deseos es poder ser un apoyo para las personas que sobrellevan este tipo de enfermedades.

"Creo que toda esta experiencia me llenó de una gran responsabilidad y unas ganas de ayudar a las personas que están pasando por momentos difíciles. A los 19 años tener que pasar por un momento así y tener ese tipo de aprendizaje ahora lo veo como un regalo de Dios", sostiene.

Por esta razón es que durante la entrevista, además de brindar su testimonio, realizó un llamado a que las mujeres no pasen por alto ningún tipo de alerta que el cuerpo pueda presentar.

"No tengan miedo de buscar un diagnóstico, de buscar ayuda. Es importante que se chequeen. No pierdan la esperanza porque no están solas. El cáncer de ovario no presenta ningún síntoma, sino hasta que ya está en etapa bien avanzada. Ahora me realizo mis chequeos periódicamente, trato de comer sano, realizar ejercicio y es lo que aconsejo después de la experiencia vivida", manifiesta la esposa de Carlos Calleja.