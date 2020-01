“(Andy) no fue excluido, eso no es cierto, incumplió con su compromiso”: habla Enot Rubio, presidente del comité El Piche

Enot Rubio, presidente del comité salvadoreño El Piche y encargado de la participación de la Banda El Salvador Grande como su Gente en el Desfile de las Rosas de Estados Unidos, accedió a una entrevista con Telemundo 52 en el que da su versión sobre lo ocurrido con el joven Andy Lovos.

Rubio fue destituido el jueves como embajador de la Marca País por parte del Organismo Promotor de Intersiones y Exportaciones de El Salvador (PROESA) luego que se conociera un video de la expulsión de Lovos del desfile.

Por la noche, Telemundo publicó una entrevista con Rubio en la que defiende la decisión.

“El Desfile de las Rosas establece reglas muy claras y (Andy) no fue excluido. Eso no es cierto. Incumplió con su compromiso que tenía, y no con Enot, no con el comité salvadoreño El Piche”, dijo el presidente de la asociación.

Aseguró que Lovos fue sacado del desfile porque no llenó una forma obligatoria para los participantes. “El Desfile de las Rosas, a todos, incluyéndome a mí, todos los que participamos, se nos da una forma que tenemos que firmarla, que tenemos que dar nuestros datos personales e incluye también si tenemos alguna condición médica, si tenemos alguna alergia… esa forma, él (Andy) no la tenía, porque no aparecía en el listado”, dijo.

Lovos publicó en Facebook en la última semana de diciembre que a un día de que la banda partiera a Estados Unidos recibió la noticia de que él no formaría parte de la delegación. Se desconocen los motivos. Al siguiente día dijo que podría viajar con el apoyo de tres personas y se movilizó hacia Pasadena (California), pero al integrarse al desfile fue sacado por personal de seguridad del evento por falta de autorización para estar en el grupo.

Trasfondo "político"

Rubio considera que lo ocurrido tiene un trasfondo político. “Me entristece en gran manera, porque siempre lo que hemos deseado nosotros es resaltar lo bueno de nuestro país”, aseguró.

Dijo que “el comité salvadoreño El Piche se ha visto forzado a trabajar con las diferentes administraciones” y le “sorprende en gran manera” que el gobierno en turno no haya reconocido el esfuerzo que El Piche ha desarrollado por 24 años.

Desertores

Cinco integrantes de la banda desertaron y se quedaron en Estados Unidos sin documentos legales, dijo Rubio.

Tres de ellos lo hicieron desde el primer día y desde entonces los organizadores dieron el aviso a la embajada de los Estados Unidos en El Salvador. “Nosotros somos una organización y en lo personal soy una persona que me apego a la ley”, añadió.