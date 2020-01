Andy regresa al país tras polémica en EUA

Con música de bandas de paz, pancartas con mensajes de bienvenida y vivas fue recibido Andy Lovos, quien llegó ayer a las 6 de la mañana al Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en San Luis Talpa, La Paz, tras permanecer unos días en Estados Unidos (EUA).

El joven, originario de San Miguel, viajó como integrante de la Banda El Salvador Grande como su Gente a finales de diciembre con el propósito de participar en el famoso Desfile de las Rosas, que se realiza cada 1º de enero en Pasadena, California.

Andy no pasó desapercibido en dicho evento, luego de la polémica que se generó luego que fuera separado de la fila de la banda salvadoreña minutos antes del desfile, por supuestamente no contar con el formulario de autorización médica estudiantil, pues inicialmente no viajó con todos los integrantes del grupo.

Reiteró que su exclusión en el evento fue una "injusticia", pero dijo que está agradecido con el apoyo de salvadoreños en EUA, así como de extranjeros y de sus compatriotas en El Salvador.

"Estoy muy agradecido con las personas de aquí y de allá... De esto que pasé, algo bueno tenía que salir", dijo tras escuchar a las bandas que tocaron durante casi una hora que estuvo en el aeropuerto, donde saludó a un centenar de personas, principalmente del oriente del país que llegaron a recibirlo, y dio declaraciones a medios de comunicación nacionales e internacionales.

Pasa la página. El clarinetista se enfocará en su carrera musical y sus estudios en la Universidad de El Salvador.

Externó que tras su regreso tiene como propósitos promover su grupo musical Andy y los Jr. Band, de ser posible a escala internacional, y dedicarse a su carrera de Doctorado en Medicina en la Universidad de El Salvador, asegurando que ya está inscrito.

Sobre el anuncio hecho por el presidente Nayib Bukele tras lo sucedido en California, acerca de la conformación de un nuevo grupo al que se podrán incorporar los integrantes de la Banda El Salvador Grande como su Gente, el joven músico clarinetista opinó que es importante que "esté muy bien organizada y tenga bastante apoyo".

Este anuncio presidencial se hizo el mismo día en que se viralizó un video que muestra cómo Andy Lovos es apartado del grupo de músicos por autoridades del sheriff en Pasadena.

De inmediato, las críticas fueron dirigidas hacia Enot Rubio, representante del Comité Salvadoreño "El Piche", quien organizó la participación de la banda en el Desfile de las Rosas. Rubio ha negado que haya sido la persona quien solicitó la expulsión de Andy.

Bukele ordenó al Ministerio de Cultura suspender toda ayuda para la Banda, mientras que el diputado del partido GANA, Mario Tenorio, está considerando solicitar se le retire a Rubio el reconocimiento de "Distinguido Ciudadano de El Salvador", otorgado por la Asamblea Legislativa, derogando para ello el decreto 492.

Otras voces críticas contra Rubio señalan que dentro del Comité se han cometido irregularidades.