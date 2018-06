Animales silvestres son atropellados con frecuencia

La fauna silvestre también se encuentra entre las víctimas de percances de tránsito por la velocidad excesiva, ya que con bastante frecuencia se observa animales de varias especies muertos en las carreteras del país, el último fue un ocelote o “manigordo”, que fue embestido por un vehículo en el kilómetro 105 de la carretera que conduce de Santa Ana a Metapán, el pasado 28 de junio.

Se trató de un felino que estaba en transición de juvenil a adulto, que pueden pesar de seis a 10 kilogramos. Estos pueden confundirse con tigrillos, pero tienen características que lo diferencian, como el largo de su cola y que pueden ser más robustos.

El cuerpo con manchas oscuras quedó tendido en la carretera que pasa en medio del Área Natural Protegida (ANP) de San Diego-San Felipe Las Barras, en Metapán. Posiblemente, iba persiguiendo una presa a tempranas horas al momento que fue embestido por el vehículo.

“Dependiendo la época estacional, hay ciertos frutos que se dan en ciertas épocas, hay ciertos animales que están en cierto lado. Entonces ellos están buscando y se mueven cada día buscando su alimento y su reproducción, sus sitios de anidación, sitios de reproducción. Entonces ellos están en constante movimiento y esto muchas veces los hace salir a las carreteras”, dijo Elba Martínez de Navas, técnica en gestión de vida silvestre en la gerencia de vida silvestre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Estos felinos cazan de noche o de madrugada, pero en los días previos estuvo lloviendo en la noche y es posible que el hambre hizo que saliera a buscar alimento en horas del día, según el análisis de la técnica.

Esta especie requiere de un hábitat bastante conservado, por sus características y porque no se tiene avistamientos frecuentes de estos animales, es que están en la lista de peligro de extinción, al igual que el pajuil, que solo sobrevive en el bosque El Imposible.

“Lamentablemente, ahora fue una especie en peligro de extinción, una especie significativa, una especie carismática le llamamos nosotros y que los felinos son indicadores de la salud de un ecosistema. Por las características que ellos tienen, porque cazan presas y son como controladores de la cadena del ecosistema”, agregó Martínez.

Pero no solo es el caso de dicho ocelote, pues en cualquier carretera del país se puede observar otras especies que murieron atropelladas, como tacuacines, cusucos, tortugas y culebras.

En enero de este año un coyote macho adulto fue atropellado y herido en el tendón de una pata, en la carretera a Quezaltepeque, cerca de la zona de El Playón. Fue operado por veterinarios del MARN y pasó con yeso un mes.

Esta semana fue movido al recinto de preliberación en el parque San Diego-San Felipe Las Barras. “Esto se hace para que el momento de la liberación no sea brusco, no sea una liberación fuerte, sino que poco a poco ellos vayan alimentándose de lo que van a encontrar en la zona, aclimatándose a la temperatura y a todo. Para después posteriormente soltarlos y que ellos no sientan ese choque”, dijo Martínez.

Este recinto es como una jaula en medio del área natural que fue construida como parte de la compensación ambiental exigida en el proyecto de ampliación de la carretera al puerto de La Libertad.

Los animales que son recuperados son llevados a las áreas naturales protegidas. Este año, el MARN ha recibido 45 mapaches de los alrededores de la Asamblea Legislativa, ya que su hábitat en la quebrada es más reducido y ellos buscan alimentarse de basura.