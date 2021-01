Dos estrategias se están trabajando para solucionar el problema de conectividad a los estudiantes que estudiarán desde sus hogares por medio de las computadoras que entregará el Gobierno, dijo este lunes la ministra de Educación Carla Hananía en el programa Punto de Vista de la radio YSKL.

Mencionó que "una necesita inversión" y es la que se hará en la franja marina-costera y con la que conectarán a 300 centros educativos. Lo harán a través de "los espacios en blanco que deja la televisión",

La otra estrategia es buscar una solución con las cuatro compañías telefónicas en El Salvador, dijo, sin dar más detalles.

Por otra parte, mencionó que habrá un call center para ayudar a los estudiantes y padres de familia que tengan problemas con el uso de las computadoras. Estas serán entregadas ya configuradas para su utilización.

Sobre la entrega de estas, dijo que "no pueden ser regaladas" y que la computadora será "una herramienta que el Gobierno pone en manos del alumno y la familia" y el responsable de esta será el padre del alumno.

En ese sentido, todos estarán obligados a darles un "buen uso" y al terminar el año escolar las entregarán.

Dijo que los primeros que recibirán las computadoras serán los alumnos del último año de bachillerato, porque son los que abandonarán el sistema antes y por tanto las necesitan más que los otros niveles.

Reiteró que esperan la primera entrega de computadoras a finales de enero o principios de febrero.

En total, serán $214 millones del presupuesto del Ministerio de Educación (MINED) que se utilizarán en la "parte tecnológica".

Respecto a la entrega de paquetes escolares no hay nada seguro. De los útiles escolares no se refirió y de los uniformes dijo que tienen la tela que se compró para los que entregarían el año pasado y posiblemente este año entreguen uno, pero aún no lo saben.