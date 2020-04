Anselmo busca superar un nuevo reto en su vida

La mayor parte de su vida, Anselmo Martínez, de 48 años, ha obtenido dinero para mantener a su familia por medio del oficio de sastre, sin embargo, él no quiere conformarse y ha buscado la manera de superarse y ampliar sus conocimientos de costura.

En el 2015 asistió a un curso para de electricidad domiciliar en la Casa de la Cultura de San Miguel y un año después fue a San Salvador a realizarse el examen para poder trabajar legalmente como electricista y lo aprobó.

"Logré sacar el curso de electricista de cuarta categoría y eso me habilita para hacer trabajos. Ha sido una forma extra de ganarme la vida", comentó Anselmo.

Este año se ha fijado un nuevo reto pues además de hacer pantalones, quiere aprender corte y confección, para poder elaborar vestidos, camisas y diferentes piezas de ropa femenina y masculina.

"Mucha gente me pedía chalecos, camisas y les tenía que decir que no, porque no podía, por eso es que me decidí a inscribirme en este curso. Camisas me piden mucho, más en época de uniformes", manifestó Anselmo.

Actualmente debido a la emergencia nacional por el covid-19, las clases en la Casa de la Cultura se han suspendido, pero una vez superada la situación, Anselmo y el resto de aprendices, volverán al curso de corte y confección.

Anselmo contó que aprendió el oficio de sastre a los 14 años cuando un tío le enseñó. Recordó que lo más complicado para él fue hacer la bolsa trasera de los pantalones, pero afirma que ahora que está aprendiendo a confeccionar camisas no le ha resultado difícil.

Aprendizaje. Desea ampliar sus conocimientos para mejorar sus ingresos.

"La bolsa de adelante del pantalón era fácil. Antes hacía tres pantalones diarios, ahora dos. Estoy aprendiendo a fabricar la camisa manga larga, y gracias a Dios no me ha costado, lo he aprendido con facilidad, tal vez por la experiencia que tengo como sastre", reconoció.

Anselmo es el único hombre entre todas las mujeres que llegaban los martes y jueves por la tarde a recibir el curso a la Casa de la Cultura migueleña.

María de la Paz Centeno de Girón es la encargada de enseñarle y asegura que hasta el momento ha sido un buen alumno y que su experiencia como sastre le ha ayudado a captar rápidamente los conocimientos que se le imparten.

"Me alegra que él está bien motivado y la convivencia con las mujeres ha sido muy respetuosa, todos vienen a aprender bastante y son bien colaboradores entre ellos", indicó la docente, que está a cargo de talleres de corte y confección desde 1997.

Se tenía previsto que el curso de costura durara un año, pero por la emergencia, las actividades de la Casa de la Cultura tendrán que reprogramarse, dijo la maestra.

Asumir nuevos retos es una cualidad de Anselmo ya que aseguró que después de graduarse del curso de corte y confección le gustaría aprender a tocar guitarra, pero esto como un pasatiempo que siempre ha deseado practicar y como una manera de disfrutar de la música.