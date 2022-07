Anticonceptivos, entre las medicinas desabastecidas

Hasta dos de cada cinco personas que buscan anticonceptivos en las unidades de salud de Zacatecoluca y San Luis La Herradura no tienen acceso a ellos por desabastecimiento, reveló un estudio de Las Dignas. Además, el 19 % dijo ser sexualmente activo, pero no utiliza métodos para prevenir embarazos.

La organización presentó ayer los resultados del "Proceso de Contraloría Social a Unidades de Salud de dos municipios del departamento de La Paz", en el que se abordó el acceso a servicios de salud sexual reproductiva.

Para el estudio se entrevistaron a 198 personas, de las que el 57.5 % vive en San Luis La Herradura y el 42.5 % en Zacatecoluca. Además, el 21.25 % está en el grupo etario de 15 a 18 años, otro 28.13 % tiene entre 19 y 22 años, el 26.8 % de 23 a 26 años, y el 23.75 % de 27 a 29 años.

Las mujeres son quienes más solicitan anticonceptivos en los establecimientos de salud, con un 66.3 % versus el 33.8 % de los hombres; pero estos no siempre están disponibles, indica el estudio.

Al consultar si alguna vez les han negado anticonceptivos en unidades de salud, el 60.61 % de los entrevistados en San Luis La Herradura y el 56.25 % de los de Zacatecoluca aseguraron que no se les negaban. Sin embargo, el 33.3 % en San Luis la Herradura y el 41.67 % en Zacatecoluca señaló que cuando se los han negado, es por falta de disponibilidad o por no contar con el mismo porque se agotó.

Otros afimaron que se los negaban por motivos relacionados con discriminación por edad, por no tener la autorización de padre, madre o persona responsable o el número de hijas e hijos. En San Luis La Herradura se les negó al 6.06 % por las razones antes mencionadas y en Zacatecoluca al 2.08 %.

En general, en San Luis la Herradura, el 36.4 % de los entrevistados dijo que siempre encuentra anticonceptivos en establecimientos de salud, un 3 % afirmó que nunca encuentra y el 21.2 % sostuvo que a veces. Mientras que en Zacatecoluca, el 33.3% siempre encuentra, el 6.3 % nunca los encuentra y 39.6 % a veces.

Razones diversas

El estudio también recoge las razones por las que algunas personas no solicitan anticonceptivos. El 58 % aseguró no tener vida sexual activa, el 19 % dijo tener vida sexual activa, pero no usa ningún método para prevenir la concepción. Otro 10.1 % indicó que su pareja provee los anticonceptivos e igual porcentaje dijo confiar en la decisión de su pareja. Las creencias religiosas y el desconocimiento se llevaron, cada uno, el 1.3 % de las respuestas.

La presidenta de Las Dignas, Larissa Villacorta, explicó que el estudio busca evidenciar la necesidad de la juventud y hacerla partícipe de sus derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, recomendaron mejorar el rol del promotor de salud en los municipios. También que los establecimientos de salud mejoren su atención, amplíen los servicios y disposición de métodos anticonceptivos, así como enfocar esfuerzos en intervenciones cuando inicien su vida sexual.