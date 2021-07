"Antigüedades El Salvador 70": Un paseo por el tiempo desde la avenida Olímpica

El hombre colecciona objetos desde siempre. Por una razón o por otra, lo ha hecho desde tiempos remotos y en El Salvador hay un lugar donde se puede regresar al pasado por medio de unos 400 artículos de colección que están a la venta. Ahí también se compran antigüedades.

Se trata de un local ubicado la avenida Olímpica de San Salvador de nombre "Antigüedades El Salvador 70".

Foto de LA PRENSA/Jorge Carbajal

Su propietario es Oswaldo Ruiz, quien durante 30 años reunió piezas antiguas de todo tipo; desde relojes, pasando por planchas antiguas de carbón, figuras decorativas, posters, figuras religiosas, máscaras y teléfonos. Uno de estos teléfonos es de Casa Presidencial y se utilizaba para asuntos oficiales en décadas pasadas. Los datos sobre este -que tiene información oficial en una pequeña viñeta, así como un número asignado y datos de la persona que lo utilizaba- son reservados, pero está a la venta y se le proporcionaría a la persona que lo compre.

Foto de LA PRENSA/Jorge Carbajal

Otras piezas disponibles que más atraen la atención son dos relojes antiguos, uno de ellos, marca Juhghans, es alemán, tiene 101 años y funciona de forma perfecta. También hay uno de fabricación estadounidense, marca Ansonia; más un coreano que da la hora con un sonido en forma de campanario de una catedral antigua. Según Ruiz, el reloj coreano fue elaborado con ocasión de los 200 años de independencia de Estados Unidos.

Foto de LA PRENSA/Jorge Carbajal

En el local también atraen la atención cuatro pósteres, dos de ellos del cómico Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, uno de la actriz Marilyn Monroe y el otro del grupo Los Beatles cruzando el paso de cebra de Abbey Road en Londres, cerca del metro de St. John's, en 1969.

Ruiz, quien es presentador de noticias en un canal de El Salvador, dice que comenzó la colección con una pieza de bronce y que luego de 30 años de comprar todo tipo de artículos a nivel local y en otros países, ha logrado reunir más de 400 piezas.

Foto de LA PRENSA/Jorge Carbajal

"Como sala de ventas nacimos durante la pandemia, pero en 2019 ya habíamos participado en una exhibición de antigüedades. Durante la pandemia estuvimos vendiendo por medio de delivery, y ahora atendemos por cita, todo por las medidas de bioseguridad por la pandemia del covid-19", comentó.

En El Salvador no hay una asociación o alguna entidad de coleccionistas, pero hay varias salas de venta, casi en todos los departamentos del país, algunos especializados en cierto tipo de artículos, y otros con una significativa variedad.

Una alcancía del perro "Nipper", símbolo de una compañía de aparatos eléctricos de décadas pasadas, también llama la atención. Es el famoso can que fue retratado escuchando la voz de su ex dueño en un gramófono. Hay figuras del Corazón de Jesús, del Santo Niño de Atoche, de Buda y hasta una réplica de una pintura de la época de los faraones. Ruiz considera que las piezas no son caras, ya que las ofrece desde los $5 hasta los $250, que es el caso de los relojes antiguos.

Una radio de comunicación de la extinta guerrilla de El Salvador, así como unos audífonos y una máscara de un piloto belga de la Segunda Guerra Mundial son otras piezas llamativas. Los interesados pueden buscar más información en Facebook, Instagram o puede escribir al WhatsApp 7729-0871. Los días de atención son de lunes a sábado.

Foto de LA PRENSA/Jorge Carbajal

En El Salvador hay otras casas de antigüedades como "Casa Vieja", "Antigüedades Sibrián", en Zaragoza, "Reliquias y Antigüedades", en San Miguel, o "Monedas de El Salvador", que es especialista en dinero antiguo nacional.