Antiguo Cuscatlán creció por inercia y por la valentía de los empresarios”

La contienda electoral para este candidato no es comparable con ninguna otra en el país. Luis Rodríguez, del FMLN/CD, va a enfrentarse con una alcaldesa invencible en 10 períodos, es decir, que ha derrotado a igual número de adversarios y espera sumar otro más a la lista. Sin embargo, Rodríguez considera que el momento de evolucionar en Antiguo Cuscatlán es un reclamo que hace el municipio desde su tejido económico hasta la población. En el camino de esta contienda que definirá el nuevo regente del municipio, Rodríguez conversó con LA PRENSA GRÁFICA y compartió sus principales planes.

“No podemos decir que

no han hecho nada, lo único que decimos es que se ha estancado la gestión conforme el tiempo ha pasado”.

¿De qué se trata y cómo condensaría su plataforma política para ganar Antiguo Cuscatlán?

Básicamente, la plataforma está diseñada para sacar los máximos potenciales que tiene la ciudad y que no han sido en un buen tiempo aprovechados. Vivimos en una ciudad pequeña donde hay de todo: cuatro universidades, dos o tres medios de comunicación importantes, tanques de pensamientos, cuatro zonas industriales, centros comerciales y a pesar de todo eso no se ve que haya una relación entre lo que tengamos en la ciudad y una estrategia para que esto camine de una mejor manera. También están las comunidades que lejos de hacerse más pequeñas, según la lógica, se hacen más grandes. Por eso estamos diseñando una serie de plataformas estratégicas que estén integradas unas con otras y con esto hacer que el asunto avance al ritmo que queremos. Es un proyecto pensado para más y de cambio radical y positivo. Tenemos una plataforma de transparencia y participación ciudadana. Luego tenemos el diseño de una mejora de los servicios que ya están. También tenemos el proyecto de ciudad inteligente y encima tenemos una plataforma de megaproyectos donde ya son proyectos de alta inversión de impacto diferente pero que sí pueden colaborar al desarrollo del municipio. Ya lanzamos el (proyecto) Palacio de las Artes que básicamente es transformar el Palacio Municipal, tenemos las condiciones para eso.

¿Qué hará con la parte administrativa que está allí?

Con eso no hemos tomado una decisión muy puntual, y allí sí quiero ser muy honesto. Lo que hoy por hoy tenés son oficinas para una persona con mucho espacio, un despacho municipal de casi 1,000 metros cuadrados que está subutilizado. Según los arquitectos que han evaluado esto, solo se utiliza entre un 20 % a un 30 % si tú optimizas los espacios. Entonces, ¿qué hacés con tanto sobrante? No podés seguir manteniendo lo que nosotros le llamamos un “monumento a la burocracia” y no algo para la ciudad. El proyecto lo hemos conversado con organismos internacionales, este se moverá a partir de cooperaciones.

La tercera plataforma es la de la movilidad, es la más ambiciosa y de mayor inversión, ¿es así?

Todas son ambiciosas, desde las cosas más pequeñas hasta los megaproyectos. Pero este implica una labor de infraestructura mucho más fuerte y tiene que ver con cambios culturales, con una forma de cabildear inversiones de otra manera, de liderar los diferentes capitales para que podamos hacer un proyecto interesante. Y por eso menciono al principio que el gran objetivo es sacar el máximo de la ciudad. Aquí tocamos la movilidad dura que tiene que ver con todos los vehículos y la movilidad blanda que es la gente anda a pie, “runner”, personas con discapacidad. Este proyecto del viaducto está enfocado en acabar con el embudo que se hace frente a la Basílica de Guadalupe. Esto no va a descongestionar el tráfico en todo el municipio. Pero estamos seguros de que al momento de segregar será más fluido.

Usted dice que el tráfico será más fluido. ¿Han hecho algún estudio, tienen algún indicador de proyección de resultados que diga qué impacto tendrá este proyecto en tiempo y flujo de vehículos?, y, ¿cómo ejecutarlo sin generar caos siendo que está en una arteria en la que termina la carga vehicular exagerada de la Panamericana?

En general, toda obra tiene sus bemoles. Si haces intervenciones dentro del Palacio hay paredes que cerrar y paredes que poner. Como toda obra esas cosas suceden. Por eso se decidió hacia abajo y no hacia arriba. Hay detalles que todavía no tenemos, porque obviamente al estar sentados allí vamos a tener el suficiente poder de liderazgo para sentarte con VMT y ver el comportamiento de tráfico; y muy seguramente con empresas especializadas de administración de tráfico. Donde eso pueda ser mucho más depurado. Pero nuestro punto es que si tú vas a administrar tu ciudad métete en todo. Si uno de tus problemas fuertes es el tráfico, pues métete en el tráfico y no solo para criticar, sino también para llevar propuestas bajo el brazo.

¿Cuánto costará y cómo se financiará este viaducto?

Casi todos los proyectos de los que estamos planificando para la campaña los hemos compartido con inversionistas y cooperantes. Lo que sí decimos es que más allá de los números, está la forma de cómo vas a hacer eso. Regularmente y es cuando se dice “no se puede”, es porque dependés de los impuestos o del FODES, pero no hacés una estrategia para el tema financiero y allí podés generar alianzas estratégicas. Tu misión es ser un gestor del privado, del Gobierno, de cooperantes, de otras ciudades con las que hagás alianzas. Lograr ser ese gestor de todo es lo que más nos interesa. Lo que sucede es que nos quedamos pensando en que no se puede o que no me toca, que en el artículo tal dice que no me puedo meter, y esa forma de pensar es la que en muchos casos nos tiene estancados.

Antiguo Cuscatlán sobresale en comparación con otros municipios. Pero ¿qué le hace falta?, ¿por qué considera que necesita un cambio si se ha hecho mejor que en otros lados durante 30 años?

Una cosa importante es el estudio del PNUD, el Índice de Desarrollo Humano. Este tiene varios indicadores, por ejemplo, Educación, pero es que en Antiguo Cuscatlán hay acceso porque somos un municipio de clase media y tenés las facilidades. Igual acceso a la salud, un buen PIB, porque obviamente tenés empresas. El otro indicador creo que es seguridad, pero somos el municipio que más invierte en seguridad privada. O sea la seguridad es relativa, porque yo pago el impuesto y la seguridad privada. La alcaldesa estuvo en una entrevista y dijo que se sentía orgullosa de tener el municipio más seguro. ¡Pues sí, porque las empresas y la población paga seguridad privada! El 60 % de las colonias en el municipio, si no es que más, estamos encerradas por portones.

¿Usted considera que este desarrollo se ha dado a “golpes de suerte”?

En algunos casos son golpes de suerte, en algunos casos lo ha hecho la municipalidad. No puedo decirle que no. No podemos decir que no han hecho nada, lo único que decimos es que se ha estancado la gestión conforme el tiempo ha pasado. Dan permisos por ejemplo, eso no está mal, abrirte a las inversiones está bien, pero qué le ofreces al inversionista, ¿qué más? Pero las empresas vinieron a invertir aquí no porque hubo una estrategia, sino porque eran sus terrenos, porque tenemos la carretera Panamericana, porque hay clima para hacer negocios, con la embajada norteamericana que le eleva la plusvalía a la zona. Hay que entender un poco cómo ha ido creciendo la ciudad, que para nosotros se ha ido moviendo más por inercia. Le damos una medalla al mérito a los empresarios que han decidido venir a invertir, a meterle mucho dinero a esta ciudad en la que, prácticamente, solo les dieron el permiso para instalarse.

Usted dice que hay estancamiento y que el municipio ha crecido por inercia, ¿cuál es su propuesta o cuál es la proyección que tiene sobre cuánto quisiera apalancar el crecimiento económico del municipio?, ¿cómo espera dinamizarlo más cuando ya hay tres centros comerciales, por ejemplo?

Yo le explicaba a un empresario, no manejo muchos términos de economía y finanzas, pero yo se lo explicaba a un empresario que la capacidad hotelera de El Salvador es similar a la capacidad de un hotel en Las Vegas y Antiguo Cuscatlán es el que tiene la mayor capacidad hotelera a nivel nacional. Tenemos los centros comerciales, los restaurantes, el casco con las pupuserías... Cuando vas agarrando todos los insumos de la ciudad te ponés a pensar ¿por qué no hicimos una marca ciudad hace 10 años? Si lo hacés con estrategia podrías tener llenos los hoteles, así le ayudás al inversionista a que sus negocios sean mejores, o estén más llenos los centros comerciales si creás anillos para que la gente llegue más tranquila. Doy el ejemplo de la marca ciudad porque es lo que se debería hacer.

¿Usted lo va a hacer?

Por supuesto, y de hecho tengo experiencia en eso. Pero el punto es por qué no se hizo hace 10 o 15 años. Allí es donde digo que ha crecido por inercia y por la valentía de los empresarios. Cuando tú planificás, como en cualquier cosa, sabés o tenés certeza de lo que pueda llegar a pasar tiempo después.

Usted ha dicho anteriormente que casi la mitad de la gente no vota en el municipio, pero la alcaldesa lleva 10 períodos en la alcaldía. ¿Qué puede decir de este fenómeno?, ¿qué le hace pensar que el votante ha cambiado y le dará espacio?

No sé si es que ha cambiado. Pero ha aumentado la gente que no vota. La elección pasada (votaron) casi 16,000 personas. Evaluamos que hay carencia de representatividad en ciertas expectativas que tiene la gente y es probable que estén esperando otra propuesta, quizá no. Pero sí hemos encontrado un factor interesante y potencial por ese lado. En ese momento creo que hay un tema de cambios, no solo porque yo esté. Debió haber un cambio y no necesariamente de partido, sino que dentro del mismo partido pudieron evolucionar un poco y decir “OK, pongamos a alguien diferente, a alguien joven”.

Luis Rodríguez

Trayectoria:

Jefe de comunicaciones de CEL, es especialista

en diseño estratégico, marca ciudad y gobernanza. Fue asesor de la Alcaldía de Santa Tecla.

60 %

de las colonias tiene portones, asegura el candidato.

9

áreas en total conformarán la plataforma política

del FMLN/CD.