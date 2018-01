Antiguo Cuscatlán renueva canchas en La Sultana

La Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán presentó una serie de mejoras en el Complejo Deportivo La Sultana, como la construcción de una cancha, y graderías. El proyecto tuvo un financiamiento parcial de la empresa JC Decaux Top Media.

La alcaldesa de la ciudad, Milagro Navas, dijo que el proyecto forma parte del trabajo municipal por la juventud y la niñez, asimismo, la prevención de la violencia y delincuencia. Agregó que los espacios serán de mucha utilidad para escuelas que podrán utilizar la cancha para entrenar.

El proyecto consiste en la construcción de una cancha sintética de un área de 3,569 metros cuadrados, la colocación de malla en los graderíos, un guardanivel, la sustitución de las porterías, la demarcación de dos canchas pequeñas de fútbol dentro de la principal así como la colocación de lodocreto.

La inversión total es de $188,807.16 y el aporte de la empresa JC Decaux Top Media es de $76,000.

El proyecto forma parte de la remodelación completa del complejo que cuenta con 40 máquinas para hacer ejercicio.

Elección municipal

Navas dice que está participando en la contienda electoral puesto que así lo quiere la ciudadanía, ya que se realizó una consulta. "Yo creo que 30 años ya dicen mucho, aunque tal vez para otros uno ya aburre en un cargo"

Agregó que el apoyo del Gobierno central a las municipalidades no ha sido suficiente para que se realicen los trabajos idóneos. Explicó que los trabajos que se realizan en Antiguo Cuscatlán son planificados y que no se realizarán obras que dejen con severas deudas a la ciudad.

"Yo estoy con la fe puesta en Dios sé que vamos a volver a ganar porque los objetivos nuestros son claros, precisos y concisos y no estoy prometiendo cosas que no puedo cumplir, porque los adversarios prometen porque saben que no van a llegar y no van a cumplir lo que están prometiendo", dijo.