Anuncian dos semanas de veda por marea tóxica

La Dirección Nacional de Protección Civil declaró ayer alerta roja por la presencia del alga tóxica Pyrodinium bahamense en la costa salvadoreña y anunció una veda de dos semanas a la extracción de moluscos, así como su comercialización.

El miércoles, la Dirección de Protección Civil emitió una advertencia por la marea roja tóxica ocasionada por estas algas, pero nuevos informes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), así como por recomendación del Ministerio de Salud (MINSAL), decidió emitir una alerta roja.

El titular del MINSAL, Francisco Alabi, dijo ayer que la Comisión Nacional de Marea Roja extrajo muestras para medir el nivel de toxicidad del florecimiento de las algas. Estos análisis "arrojan una existencia de la neurotoxina que supera 10 veces la cantidad normal, que está limitada a 400 unidades ratón por cada 100 gramos, reportándose 4,016 unidades ratón por cada 100 gramos", dijo el funcionario. "Este sobrecrecimiento de algas que tienen toxinas nos puede contaminar a todos los moluscos no móviles en las diferentes zonas costeras y llegar a generar afectaciones a la salud", agregó.

A raíz de estos análisis, el MINSAL recomendó una veda de extracción y venta de moluscos, así como la declaración de una alerta roja. El titular del Ministerio de Agricultura, David Martínez, dijo que la veda afectará a las ostras nativas y japonesas, almejas, mejillones, caracoles marinos, abulón y conchas. La medida durará dos semanas y aseguró que ofrecerán medidas de apoyo a los afectados.

El MINSAL advirtió que los síntomas de una intoxicación por la ingesta de un molusco afectado con el alga son náuseas, vómitos, cólicos, sensación de hormigueo alrededor de la boca y en la cara. En casos graves, puede presentarse debilidad muscular e incluso paros cardiorespiratorios. Estas señales pueden presentarse entre los cinco y 30 minutos después del consumo o incluso hasta 24 horas después, dependiendo del nivel de toxicidad. Alabi dijo que no han registrado casos de intoxicación por la marea roja.

Manuel Gallardo, director de Ecosistemas y Biodiversidad del MARN, también advirtió a la población que debe estar atenta a las manchas que provoca la marea roja en el mar, para evitar entrar al agua. "La recomendación es tampoco meterse al agua donde está esa mancha, ya que la ingesta de este tipo de alga puede ocasionar también una toxicidad, no solamente en los moluscos ni en los alimentos", dijo. El llamado fue especialmente enfático para quienes practican actividades que requieren permanecer mucho tiempo en el agua.

Pescadores temen pérdidas

Pescadores artesanales de Acajutla, en Sonsonate, manifestaron ayer su preocupación porque consideran que la restricción para extraer ciertos productos del mar afectará sus ingresos.

"Nosotros no hemos visto algo anormal acá, pero las autoridades dijeron que viene esa marea roja, ya no podemos trabajar. Tenemos cinco días que nos avisaron de que no podíamos salir a pescar, pero nosotros salimos porque es nuestro sustento diario. Nos afecta a nosotros directamente, porque le meten miedo a las personas a que no nos compren", comentó Jacqueline Arias.

El muelle ubicado en el Puerto de Acajutla alberga a más de un centenar de pescadores artesanales y aseguran que les han impedido recolectar y consumir ostras, conchas, entre otros.

Señalaron que la restricción disminuye sus ingresos, sobre todo para aquellos que se dedican especialmente a la pesca de los productos restringidos.

"Baja la venta. A nosotros nos toca ver de qué manera continuamos generando un ingreso. El problema se da con la venta del producto, porque el comprador no quiere pagar el precio que debe porque bajan las ventas y nos toca ver cómo se solventan los gastos", apuntó Carlos Rivera, otro pescador de la zona.

Afirmaron que por el momento no han recibido información sobre posibles ayudas mientras permanezca en vigencia la restricción por la marea roja.

La Unión, en alerta

Aunque la marea roja no ha llegado a la zona oriental, los pescadores de La Unión están alertas ante la posibilidad de verse afectados.

Milagro Villatoro, presidenta de la cooperativa de pescadores "Pioneros del Golfo", confirmó que por el momento no han tenido ninguna incidencia, pero ya están coordinando con diferentes instituciones para evaluar las acciones a tomar en caso de que estas aguas puedan verse afectadas.

"Desde que vimos el tema de la alerta en las redes sociales hemos empezado a prepararnos, ahorita está afectando más occidente, pero entendemos que poco a poco va a venir acá al oriente", dijo.

Agregó que como medida preventiva se han acercado a diversas instituciones para que puedan capacitar a los pescadores y orientarlos sobre cómo actuar en caso de verse afectados.

Por su parte, Juan Turcios, miembro de la cooperativa, explicó que aproximadamente 50 pescadores trabajan en la zona, quienes se dedican principalmente a la pesca de langosta y pescados. "Por el momento no les ha afectado, han ido a trabajar y no han tenido ningún problema por el momento", dijo.

José Benítez, también pescador, dijo que si bien la marea roja no les ha afectado por el momento, desde diciembre no han tenido una buena pesca, ya que durante el verano hay pocos peces, volviendo difícil que su trabajo sea rentable. "Gracias a Dios que no nos ha llegado afectar esa marea, porque realmente está mala la pesca estos dos meses, la esperanza que tenemos es que en marzo mejore", comentó.