Anuncian recursos contra escrutinio final de elecciones

Hasta el sábado tienen los diferentes partidos políticos para presentar recursos de nulidad del acta de escrutinio final que dio a conocer ayer el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de los resultados de las elecciones de alcaldes y diputados que se realizaron el 4 de marzo de 2018.

Así quedaron los resultados finales de las elecciones del 4 de marzo

Ante ese escenario, representantes de diferentes partidos políticos vaticinan una lluvia de recursos por acciones que, a criterio de ellos, no se hicieron acorde a lo que las leyes electorales establecen. Por ejemplo, el secretario general del Partido Social Demócrata (PSD), Jorge Meléndez, anunció que presentarán el recurso porque a su criterio la diputación que el TSE ha asignado a Leonardo Bonilla, candidato no partidario, les pertenece a ellos como partido.

“La nulidad que pedimos obedece a que el artículo 217 C del Código Electoral mandata a contar los votos por separado. En caso que hubiese una planilla tendría que haberse inscrito como planilla como parte de los no partidarios, y eso no existe”.

Jorge Meléndez, secretario general del PSD

“La nulidad que pedimos obedece a que el artículo 217 C del Código Electoral mandata a contar los votos por separado. En caso que hubiese una planilla tendría que haberse inscrito como planilla como parte de los no partidarios y eso no existe. Ningún funcionario puede hacer aquello que no le mande expresamente la ley”.

Director de Protección Civil aprovecha actividad gubernamental para denunciar fraude electoral

La secretaria adjunta del FMLN, Norma Guevara, también se refirió al caso del escaño que hasta ayer fue asignado a Bonilla. Para la diputada, los magistrados han actuado no con base en lo que la ley establece en estos casos. “El diputado que se acredita la victoria con un escaño no lo ha obtenido como manda la ley para participar con candidaturas no partidarias. Vamos a valorar, hay tres días para analizar y valorarlo y será en su momento oportuno que lo demos a conocer”, dijo Guevara, quien agregó que siempre sostuvieron que “es una aplicación incorrecta (de la ley) desde la forma en que fueron inscritos sin reunir las firmas a las que tenían derecho. Eso ya fue una violación y una injerencia externa al Tribunal Supremo Electoral, pero el escrutinio es una facultad del tribunal y podían hacer una interpretación diferente”.

“El diputado que se acredita la victoria con un escaño no lo ha obtenido como manda la ley para participar con candidaturas no partidarias. Vamos a valorar, hay tres días para analizar y valorarlo y será en su momento oportuno que lo demos a conocer”.

Norma Guevara, secretaria adjunta del FMLN

Ante esto, el magistrado del TSE Fernando Argüello Téllez reaccionó y les recomendó a los partidos políticos que “lean la resolución de la Sala” de lo Constitucional al respecto de las candidaturas no partidarias.

“Lo único que les recomendaría es que lean la resolución de la sala. Yo creo que la resolución de la sala es clarísima al respecto, yo puedo no compartirla, pero la resolución es muy clara”, expresó Argüello Téllez.

“Estamos confiados de los resultados. La sala emitió una sentencia en la que obligaba al TSE a contar los votos de los no partidarios en forma de planilla, al igual que un partido político, para equiparar las condiciones de los no partidarios con los partidos políticos ya que estábamos en desventaja”, expresó Bonilla.

“Lo único que les recomendaría es que lean la resolución de la sala. Yo creo que la resolución de la sala es clarísima al respecto, yo puedo no compartirla, pero la resolución es muy clara”.

Fernando Argüello Téllez, magistrado del TSE

GANA apelará por San Vicente

El partido GANA es otro de los que ha anunciado que presentará un recurso de nulidad a los resultados de diputados en el departamento de San Vicente.

Según su dirigencia, el TSE actuó mal al validar papeletas que, a criterio de ellos, ya habían quedado fuera de la cadena de custodia de las autoridades en el municipio de Guadalupe. “Sí interpondremos el recurso. Es lamentable el trabajo que se realizó por el Colegiado. Dejan mucho que desear”, dijo Guillermo Gallegos.

La dirigencia del PCN se mostró satisfecha con el actuar de los magistrados y la ratificación de su noveno diputado. “Tomamos este apoyo con mucha humildad, pero con un gran compromiso con el país. Es un primer paso que hemos dado y debemos seguir haciendo las cosas bien”, dijo Mario Ponce.