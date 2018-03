Aparatoso accidente deja un fallecido y varios heridos en San Miguel

Una persona murió y cuatro resultaron lesionados en fatal accidente en el km 119, desvíos Los Cocos, cantón El Papalón, Moncagua #SanMiguel pic.twitter.com/XRSZ9g1KBA — LPGDepartamentos (@LPGDptos) March 6, 2017

Lee también

Un aparatoso accidente de tránsito en el departamento de San Miguel dejó un fallecido y cuatro heridos de gravedad. El percance vial se produjo en el kilómetro 119, desvío Los Cocos, en el cantón El Papalón, municipio de Moncagua.Según testigos, el impacto entre los vehículos se produjo cuando un pick up particular se disponía a tomar la vía luego de que otros automóviles que circulaban en la zona le cedieran el paso. Sin embargo, un microbús gris que venía sobrepasando a otros a exceso de velocidad no pudo esquivar al pick up y terminaron colisionando de tal forma que el microbús dio varios giros sobre la carretera hasta terminar a casi 100 metros de distancia de donde se produjo en impacto.En el accidente falleció el conductor del microbús, quien fue identificado como José René Carranza Ramos, de 33 años. En el mismo automóvil se transportaban otras dos personas que resultaron lesionadas. Por su parte, en el pick up rojo se movilizaban dos personas, quienes terminaron con lesiones en la cabeza y la espalda.Todos los heridos fueron transportados en una unidad de la Policía Nacional Civil (PNC) hasta el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel. Según la PNC, el las personas que se movilizaban en el microbús no portaban su cinturón de seguridad.Además, testigos y habitantes de la zona confirmaron que las personas del pick up rojo eran comerciantes que transportaban sus productos en el instante en que se dio el percance.