Aparatosos accidentes desde el viernes por la noche

Distracción del conductor, invasión de carril, no respetar señales de prioridad y no guardar la distancia reglamentaria, entre otras, fueron las posibles causas de tres de los accidentes registrados.Uno de ellos ocurrió el viernes por la noche, a la altura del kilómetro 10 de la carretera Troncal del Norte. Una rastra golpeó un pick up, el cual perdió el control y terminó impactando con una bomba de una gasolinera. No hubo fallecidos.Ayer a primeras horas de la mañana, el vehículo P-510-362 chocó contra una rastra que se encontraba estacionada sobre la carretera al puerto de La Libertad, a la altura de San José Villanueva, en Zaragoza. Tres personas resultaron lesionadas de gravedad y fueron trasladadas a un centro asistencial.Agentes policiales dijeron que al vehículo se le atravesó un motociclista, lo que hizo que perdiera el control e impactara con la rastra que estaba estacionada entre la acera y parte de la carretera.Los habitantes pidieron a las autoridades actuar en esta zona, ya que es común que rastras y camiones se estacionen ahí para esperar el ingreso a una empresa que está a la orilla de la carretera.Otro accidente ocurrió en el kilómetro 19 de la carretera a Comalapa. Cruz Roja acudió al lugar y atendió a cuatro personas que resultaron lesionadas: una fue tratada en el lugar, dos trasladadas al Hospital General del ISSS y una más al Hospital Nacional Rosales.Entre el 1.º de enero y el 16 de febrero se registraron 2,788 accidentes de tránsito, 1,215 lesionados y 172 fallecidos.