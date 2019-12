Aplausos y críticas a la aprobación del presupuesto

El presidente de la República, Nayib Bukele, y sus funcionarios celebraron la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2020 en tiempo, pues les da certidumbre para ejecutar las políticas públicas a partir de enero.

"No fue fácil, por momentos pareció imposible, pero mucha gente luchó por esto y se logró. A todos ellos, en el nombre de El Salvador, ¡muchas gracias!", escribió en Twitter el mandatario, quien se encuentra en Catar, como parte de una gira en Asia.

Este viernes 13 de diciembre por la noche la Asamblea Legislativa avaló el presupuesto 2020 por $6,426.1 millones y con una deuda por $645.8 millones para complementar gastos. Luego de algunas reuniones privadas, ARENA y el gobierno llegaron a un acuerdo que permitió aumentar y disminuir presupuestos en algunas instituciones, aprobar una ley transitoria de amnistía fiscal para perdonar intereses y mora a los contribuyentes deudores, así como avalar un préstamo para seguridad, subir la pensión a veteranos de guerra y aumentar el bono a los policías, soldados y custodios de centros penales.

"Estamos rendidos, porque ha sido una jornada durísima, pero estamos muy, muy, muy, contentos, estamos muy satisfechos. Nuestro presidente está satisfecho", expresó esa noche la comisionada presidencial, Carolina Recinos, quien junto al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, lideró la negociación con los partidos políticos, principalmente con ARENA porque es con quien lograba los 56 votos necesarios.

"Tuvimos muchas reuniones, compartimos toda la información... Nosotros no hemos hecho ninguna discusión que no pueda reflejarse, no hemos hecho ningún trato oscuro, todo está sobre la mesa, los cambios de las cifras están ahí", dijo Recinos, en respuesta a los señalamientos del FMLN de haber negociado con ARENA una amnistía fiscal como una medida para reducir de $755 millones a $645.8 millones la emisión de títulos valores.

Las críticas

Sin embargo, el proceso fue cuestionado por el economista jefe para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda. Para el economista, la Comisión de Hacienda, encargada de debatir el plan de gastos, venía haciendo un excelente trabajo al tener sesiones abiertas donde los funcionarios tenían que explicar los presupuestos de sus carteras, "lastimosamente los últimos cambios fueron discutidos en privado, lo que resta legitimidad a un instrumento tan importante como es el presupuesto".

Castaneda, dijo, además, que es preocupante que para aprobar el presupuesto se haya tenido que aprobar otra amnistía tributaria. A su juicio, "premia a los evasores e impuntuales, sobre las grandes mayorías que pagan sus impuestos a tiempo y el monto correcto".

Asimismo, indicó que era importante aprobar el presupuesto antes que terminara el año, "pero más importante era que se corrigieran los errores técnicos y eliminar los espacios de opacidad", sin embargo " eso no se logró en su totalidad".

Algunos cambios

Tras el acuerdo, se reorientaron $104.5 millones de la partida del rubro 55 "gastos financieros y otros" hacia 21 instituciones para el pago de salarios, escalafones, bienes y servicios. Según el FMLN, el gobierno intentaba evadir la Ley de Responsabilidad Fiscal.

También, disminuyeron $8 millones de diferentes asociaciones y universidades para destinarlas a otras fundaciones. Además, dijeron que el gobierno rectificó el artículo 14 para quitar el "carácter reservado" a los fondos asignados al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y que sean auditados.