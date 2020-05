Aplazan pruebas para 110 PNC con sospecha covid-19

Doce agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) destacados en la delegación policial de San Salvador ubicada en la colonia Monserrat acudieron, hace una semana, a la unidad de salud de Montserrat, siempre en el capitalino municipio, para realizarse la prueba del nuevo coronavirus.

Sin embargo, en lugar de atenderlos, llamaron a la delegación de la PNC de San Salvador Centro, donde el jefe les ordenó que regresaran y que a la sede policial llegaría el personal de Salud a realizarles las pruebas el miércoles pasado.

"Somos unos 110 sospechosos de covid-19 porque tuvimos en contacto con uno de los nueve agentes que ya resultaron positivos. A él se la hicieron porque presentó gravedad, nosotros estamos con síntomas, pero seguimos trabajando", denunció Jaime (nombre cambiado), un agente destacado en el plan de seguridad a los mercados de San Salvador durante la pandemia por el nuevo coronavirus.

La petición de las pruebas covid-19 para 128 agentes fue realizada por el jefe del departamento de investigaciones de la delegación de San Salvador, Henry Recinos Mirón, al director general del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) Montserrat a través de una misiva oficial, según lo confirmó LA PRENSA GRÁFICA.

Sin embargo, otro de los agentes detalló que tampoco le han realizado la prueba de coronavirus. "Estoy en mi casa, me han mandado a descansar porque dicen que tuve contacto. Lo que hago es tomar precauciones con mis hijos y esposa", relató . Además, pide le realicen la prueba, pues tiene algunos síntomas.

Jaime agregó: "sigo trabajando porque no me quise ir para mi casa, pues tengo un pequeño en casa y no quiero contagiarlo. Ahorita estamos durmiendo revueltos acá donde podemos".

La petición de las pruebas covid-19 reiteraba que aunque los 128 agentes no tenían síntomas, habían estado en contacto con pacientes positivos. "El jefe nos ha dicho que el MINSAL no tiene para nosotros", dijo uno de los agentes.