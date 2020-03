Aplazan resolución contra agentes acusados de matar a Camila

Este jueves se conocería la resolución de la audiencia preliminar en contra de tres policías acusados de asesinar a Camila Díaz, una mujer trans de 32 años; sin embargo, fue aplazada por el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador porque este día se recibieron dos nuevas pruebas por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto de Medicina Legal (IML).

Los policías Carlos Valentín Rosales, Jaime Giovany Mendoza y Luis Alfredo Avelar están acusados de privar de libertad y asesinar el 31 de enero a Camila. Se la llevaron desde las cercanías del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y la tiraron en el bulevar Constitución gravemente lesionada, dice la acusación. La defensa argumenta Camila murió en un accidente de tránsito.

Una de las pruebas recibidas hoy es un acta de inspección de un accidente de tránsito ocurrido a una hora similar, pero en un carril diferente, en el kilómetro 5.5 del bulevar Constitución, cerca de donde la Fiscalía General de la República (FGR) asegura que Camila fue lanzada por los policías desde una patrulla en movimiento. La Fiscalía asegura que se trata de un caso diferente.

“Es un juez legalista, vela por la garantía del proceso, y él lo que quiere es salir de duda de que no fue o que fue accidente de tránsito, Fiscalía no tiene ningún problema con presentar la inspección porque no se trata de la misma persona”, dijo la fiscal del caso.

“Tuvimos la oportunidad de ver el expediente fiscal de Mejicanos, y efectivamente se trataba de otra persona. En el caso de Camila solo llegaron agentes del 911 de Ciudad Delgado e hicieron gestiones para trasladarla al hospital, pero entiendo que no realizaron ninguna inspección”, explicó la fiscal.

La otra prueba es “la ampliación de la autopsia ordenada por el juez Quinto de Instrucción, en la cual determina claramente que Camila tuvo golpes contusos en el área de su abdomen y que para él sí fue lanzada desde un vehículo en movimiento”, agregó la fiscal.

Por su parte, el abogado defensor José Rafael Cabezas dijo que “es prácticamente imposible que sean dos personas diferentes” y que la ampliación de la autopsia “no dejó claro de que la víctima fue realmente lanzada desde un vehículo o si realmente fue por atropellamiento”. No obstante, añadió: “el perito dice que ese tipo de lesiones pueden ser ocasionados por golpes, martillos y otros productos de defensa y menciona además por impacto de vehículos y producto de arrastramientos. Es de reconocer que en la conclusión después dice que podría ser producto de lanzamiento”.

En la resolución, el juez decidirá si los policías enfrentan un juicio, en el que podrían ser condenados hasta a seis años de cárcel por privación de libertad y sesenta años de prisión por homicidio agravado.