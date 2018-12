Aplicarán más medidas para control de ventas de pólvora

La dirección de Protección Civil anunció ayer que aplicarían medidas de mayor control por la venta de productos pirotécnicos en la temporada de Navidad y Fin de Año, ante la persistencia de problemas con las ventas ilegales, la autorización de ventas colectivas en lugares inadecuados y la fabricación de pólvora prohibida.

Año con año se presentan los mismos problemas, como la autorización de lugares que no cumplen con las condiciones técnicas de seguridad y por tanto, no son avalados por el Cuerpo de Bomberos.

"Lamentablemente, durante el periodo de vacación siempre tenemos varios lugares de venta que no están técnicamente adecuados para ese ejercicio; pero están autorizados por las alcaldías", dijo el director de Protección Civil, Jorge Meléndez.

Luego están las ventas no autorizadas, ya sea porque venden productos pirotécnicos que están prohibidos, porque los comercializan en lugares de gran concentración de personas o en barrios y colonias.

Luego están la quema de pólvora por parte de menores de edad sin supervisión de un adulto, la quema de productos prohibidos, presencia de menores de edad en lugares de fabricación y venta de pólvora y deficiencias en las condiciones de seguridad en los puestos de venta colectiva.

"Cuando decimos deficiencia o no están bien construidos los cubículos para tener seguridad en el momento de ejercer la venta y se presente un accidente o las instalaciones no son adecuadas o no se ha contratado al Cuerpo de Bomberos para que esté presto a dar el servicio, no hay mangueras de gran capacidad, no hay agua suficiente", agregó.

Ante esta situación, informó que la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia establece responsabilidades para instituciones del gobierno central, las alcaldías y para personas naturales y jurídicas.

Las personas que comercialicen en lugares inseguros podrán ser sujetos de sanciones, como pérdida del permiso de venta y multas de hasta 10 salarios mínimos. "Los vendedores, también los comercializadores, deben exigir que la municipalidad cuando les asigna un puesto asuma la responsabilidad total de la autorización de dichos puestos", dijo.

Además de inspecciones en lugares de fabricación de pólvora, Protección Civil dijo que se reforzarán los controles vehiculares en esta temporada.

Por su parte, la Alcaldía de San Salvador dio a conocer ayer el plan Fiestas Seguras, que ejecutará del 15 al 31 de diciembre, con el objetivo de que la instalación de puestos de pólvora sea ordenada y segura. La comuna ha autorizado 198 puestos de venta en ocho puntos de la ciudad.