Apoderado de Baterías El Salvador: planta ha sido saqueada

El apoderado legal de la empresa Baterías de El Salvador, Arturo Muyshondt, aseguró que ha denunciado desde 2013 el saqueo de maquinaria y plomo de la planta de la antigua fábrica ante la Fiscalía General de la República (FGR), sin que haya respuesta de las autoridades.

De acuerdo con Muyshondt, la notificación del saqueo lo inició en junio de 2013 y lo repitió en marzo pasado, cuando le envió una carta al fiscal general de la república, Raúl Melara, donde le informó sobre los hurtos en la antigua planta de Baterías de El Salvador, situada en el cantón Sitio del Niño, del municipio de San Juan Opico, La Libertad.

"No es posible que yo haya denunciado el saqueo de esa planta desde 2013 ante la FGR, cuando estaba resguardada por la Policía Nacional Civil, y no han hecho nada", confirmó el abogado a LA PRENSA GRÁFICA.

Muyshondt agregó que también le notificó del caso al expresidente Salvador Sánchez Cerén. Lo mismo hizo con el actual presidente de la república Nayib Bukele; pero tampoco ha sido atendido. El abogado asegura que ha documentando el saqueo del material que está siendo comercializado en Apopa.

La empresa fue intervenida por Salud en 2007 acusada de contaminar la zona, mayormente habitada, y puesta bajo custodia de la PNC desde el 24 de septiembre de 2007, fecha en que quedó en resguardo del Estado. El caso terminó con un proceso contra tres gerentes de la empresa, quienes no fueron juzgados porque viven actualmente en Estados Unidos.

El apoderado también consideró "injusto" que organizaciones sociales traten de vincular al exministro de Economía, Miguel Lacayo, como parte del proceso de responsabilidad: "Miguel Lacayo dejó de pertenecer a los accionistas en 2003. Eso fue cuatro años antes de que sucediera el proceso. Se desligó de todo, es injusto que lo mencionen, porque él no tenía nada que ver". Agregó que "los tres accionistas involucrados no pueden ser extraditados porque Estados Unidos no contempla la extradición en situaciones ambientales".

La revelación del apoderado de que tiene un poco más de seis años de estar notificando el saqueo, ocurre a solo días de que un incendio consumiera parte de las antiguas instalaciones.

A Muyshondt le parece sin explicación la ocurrencia del incendio en el interior de unas instalaciones que no tienen electricidad y a la que no se puede acceder "sin el aval del Ministerio de Medio Ambiente".

"No había electricidad desde 2007, por lo que no pudo ser cortocircuito. Cualquier cosa que agarró fuego fue porque alguien que entró y le encendió", dijo el apoderado de la empresa.