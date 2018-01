Apoyan a jóvenes microempresarios

Hace más de un año que Helen Liliana Monzón se graduó de fisioterapeuta y no encuentra un trabajo asociado a su profesión. Monzón, de 26 años, explica que durante estos 12 meses no ha dejado de presentarse a cualquier oportunidad laboral, aunque no esté vinculada con lo aprendido.

“Ha sido bastante difícil. No hay trabajo y las oportunidades de colocarnos son mínimas, sobre todo a las personas que recién nos graduamos de la universidad y no tenemos experiencia laboral”, dijo Monzón.

Ante la falta de oportunidades, junto a otra compañera de profesión decidió abrir una clínica médica en Atiquizaya, Ahuachapán, donde residen, para atender a los pacientes que buscan curar sus dolencias musculares.

Desde hace dos meses, ellas, junto a otros 49 jóvenes, forman parte del programa Emprendimiento Solidario, que es un proyecto impulsado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y la alcaldía, que busca así bajar los índices de pobreza y apuntalar el desarrollo económico local.

Óscar Augusto Ramírez, jefe del Departamento Productivo del FISDL en Atiquizaya, indicó que se apoyarán 18 iniciativas de emprendimiento en gastronomía, artísticos, obras de banco, panadería y otros servicios.