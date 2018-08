Apoyan ley que obligue a mejorar la calidad educativa

La Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (AUPRIDES) sostuvo ayer una reunión con el diputado Reynaldo Carballo y sus asesores sobre la propuesta de Ley Especial de Políticas Públicas Educativas de Largo Plazo que, entre otras cosas, busca que los resultados de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES) mejoren progresivamente.

El documento busca garantizar tres variables: visión de largo plazo, no regresividad y progresividad. "Es decir, las cosas tienen que ir mejorando. Nos hemos acostumbrado que la PAES sube, baja, sube, baja y nadie dice nada", dijo Óscar Picardo, asesor de la propuesta.

La ley sería una herramienta de planificación independientemente del gobierno en turno, que incluye que cada año el presupuesto de Educación aumente y no se reduzca.

"Escogimos como ocho áreas que tienen que ver con el sistema nacional de cobertura, calidad, educación superior, infraestructura, equipamiento. Que también le dan una guía al ministro para que en esas áreas no se descuide", agregó.

Con el marco legal se busca que se dé continuidad a los indicadores, ya que con cada gobierno los planes educativos se ven modificados. "A eso estamos apuntándole, a un proyecto educativo de 30 años plazo y crear ese bachiller, ese profesional bilingüe con especializaciones", dijo el diputado Carballo.

Comentó que anualmente se gradúan 90,000 bachilleres, de los cuales 30,000 ingresan a educación superior y el resto buscan insertarse al mercado laboral, pero no tienen las competencias. "No podemos estar regalando cartones que se llaman títulos si no tienen las competencias para la vida", agregó.

Incluso los que ingresan a las universidades presentan deficiencias. "Que los estudiantes de todos los niveles estén estudiando por competencias, desarrollando habilidades, destrezas, competencias que los hagan útiles y sean capaces de hacer, desempeñar labores. Ahorita están saliendo bachilleres que pueden de todo, pero no pueden nada. Pueden mucho de memoria, poca comprensión y nula aplicación", dijo Mario Ruiz, presidente de AUPRIDES.