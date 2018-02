“Apoyé a Tony Saca y a Óscar Ortiz, pero no me identifiqué con los partidos”

Leonardo Bonilla ha sido siempre promotor de las ONG. Asegura que eso le dio la conciencia social suficiente para no sentirse representado por ningún partido político y optar por una candidatura a diputado no partidario, la primera vez en 2012. Asegura que también ha trabajado para promover figuras políticas como las de Antonio Saca y Óscar Ortiz, y también dio su firma para la creación de GANA; sin embargo, enfatiza que nunca compartió las ideas de los partidos.

¿Cómo surge la idea de participar en política?

En 2012 intenté entrar como no partidario (en ese año no consiguió las 12,000 firmas para inscribirse). Lo político nace desde mi bachillerato. Yo estudié en el INTI, entonces había problemas de violencia estudiantil, y se creó una comisión con los tres institutos más complicados y me involucré.

¿Alguna vez apoyó algún otro proyecto político?

En 2004 apoyé a Tony Saca a la presidencia porque no comulgaba con una tendencia ortodoxa que se planteaba en el FMLN. Fue un apoyo en la promoción del candidato.

En 2014, un tanto ingenuo en temas de incidencia política, apoyé la iniciativa que se llamaba Con Óscar Sí, que buscaba que Óscar Ortiz fuera el candidato del FMLN a la presidencia.

Si he apoyado a algunos candidatos en estos dos partidos no es porque me identifique con ellos. Yo siempre he participado en temas políticos, he apoyado a candidatos de izquierda y de derecha, no es porque no tenga criterio, es porque simplemente creo que en algún momento hay que inclinar la balanza. La firma (por GANA) fue por un partido que se suponía que en su momento iba a representar una tercera fuerza.

¿Por qué los apoyó si no se sentía representado?

Muchos han votado por uno u otro partido y es por la esperanza de que las cosas cambien. Yo he apoyado a personas.

¿Cuál sería su prioridad de llegar a la Asamblea?

Es necesario reducir el número de diputados, hay una resolución de la sala que ordenaba dejar sin efecto los 20 diputados. Voy a impulsar una plataforma de transparencia para que la población pueda fiscalizar el trabajo de los 84 diputados. La no prescripción de delitos de corrupción.

Hago un llamado a la ciudadanía, es un llamado que nunca hacen los partidos políticos porque no les conviene, y es que nos elijan pero que acompañen mis iniciativas.

Leonardo Bonilla

Cargo:

Candidato no partidario por S. S.

Trayectoria:

Fue trabajador social de FUNDASALVA, trabajó para CNSCC y ahora ejerce como abogado.