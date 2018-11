Apoyo total de bases del PCN a fórmula Calleja-Lazo

La fórmula presidencial Alianza por un Nuevo País, integrada por Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo, participó ayer en un encuentro con las bases del Partido de Concertación Nacional (PCN), del departamento de La Libertad, donde se comprometieron a trabajar de la mano con los gobiernos municipales "para llevar progreso y bienestar a las familias y sus comunidades".

El punto de reunión fue Ciudad Arce. La calle Francisco Gavidia del barrio La Esperanza, de esa ciudad, fue el escenario donde la dirección del PCN de La Libertad reunió a más de 2,500 seguidores provenientes de varias partes del departamento.

La multitud de correligionarios del PCN abrió paso al centro de la calle para hacerle pasillo a la fórmula de derecha antes de llegar a la tarima principal. El diputado del PCN por el departamento de La Libertad, Raúl Beltrán Bonilla, se encargó de la bienvenida de los candidatos y les expresó que las bases del partido han decidido apoyar la fórmula para ganar las elecciones del 3 de febrero de 2019. "Han llegado hermanos de concertación de todos los municipios del departamento de La Libertad, con ese optimismo le damos la bienvenida al señor presidente de la república y a la vicepresidenta", dijo Beltrán Bonilla, confiando en que las bases de su partido votarán por la fórmula.

Calleja se mostró agradecido por el apoyo de las bases del PCN, y les aseguró que su intención es mejorar las condiciones de vida de todos los sectores de la población de ganar las elecciones del próximo año.

"Trabajaremos con nuestros alcaldes para traer progreso, inversión y trabajo a todos los salvadoreños", expresó el candidato presidencial.

El presidenciable reveló que su gobierno apostará por la descentralización porque solo así las comunidades lograrán su desarrollo, lo que redundará en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Ofreció mejorar los paquetes agrícolas, y apoyar a las mujeres emprendedoras.

"Yo tengo fe que el 3 de febrero, unidos vamos a ganar la presidencia de la república", dijo Calleja.

Lazo, candidata a la vicepresidencia de la república por la Alianza por un Nuevo País, expresó que desde la vicepresidencia impulsará programas y medidas para beneficiar a los sectores más vulnerables del país. "Nuestra población es el mejor recurso con que contamos", añadió.

La candidata dijo a las bases del PCN que la política de trabajo será inclusiva con oportunidades para todos los sectores.

Lazo también reiteró que impulsará una lucha para erradicar la violencia contra las mujeres, así como lograr la dignificación de las mujeres de la sociedad salvadoreña.

"Es una lucha con la que yo me comprometo, no podemos tolerar los maltratos que sufren las mujeres en nuestro país", declaró la candidata a la vicepresidencia, en el Día de la No Violencia contra la Mujer.

La candidata envió el mensaje a las mujeres que participaron en el mitin a denunciar ante las autoridades todo tipo de maltrato a las que sean sometidas.

Durante el encuentro estuvo presente el secretario general del PCN, Manuel Alfonso Rodríguez.

"Nuestro partido está trabajando fuerte y en apoyar a la fórmula de Carlos Calleja y de Carmen Aída Lazo", dijo Rodríguez.

Previo a la llegada de los candidatos de la fórmula de derecha, la tarima principal fue ocupada por un grupo de coreografía juvenil de Ciudad Arce y también la agrupación Las Nenas del Grupo Caña.

El diputado del PCN Raúl Beltrán Bonilla comentó que desde hace varios días se le ha dado apoyo a los agricultores del departamento de La Libertad con insumos agrícolas para mejorar la producción.

Por la cantidad de obras realizadas, Beltrán Bonilla afirmó estar seguro de que la fórmula presidencial Calleja-Lazo será la ganadora de las elecciones de 2019. Los asistentes a la presentación de la fórmula presidencial recibieron camisetas, pañoletas, sombreros, banderas, entre otros distintivos del Partido de Concertación Nacional.

El PCN dijo que la fórmula a la presidencia Calleja-Lazo será presentada también a las bases de su partido del resto de departamentos del país.

Por la tarde, la fórmula visitó a los simpatizantes del PCN en Juayúa, Sonsonate, donde se reunió con los jóvenes del partido para su encuentro anual. Se comprometió a impulsar programas sólidos desde El Ejecutivo que favorezcan a la juventud salvadoreña.

"Nos comprometemos con los jóvenes con programas de becas, oportunidades, mi primer empleo, pasantías así como a reducir el nivel de violencia que tanto les está afectando", aseveró Lazo.