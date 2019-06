Aprender a vivir con una discapacidad tras un accidente

Fue trasladado al Hospital San Juan de Dios en Santa Ana. Lo intervinieron en el quirófano de emergencia. Sufrió cuatro paros respiratorios, siendo el más grave de ellos uno de cinco minutos. La causa de sus complicaciones se debió a que era alérgico a la anestesia, un dato que no conocieron hasta la intervención.

Dennis tiene 29 años y vive con sus padres en San Marcos. Estuvo acompañado de su expareja, con quien tiene una hija de tres años. Es el segundo de dos hermanos, quienes se desempeñan como abogados. Se graduó de mesero bartender y chef en la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE. Trabajó en restaurantes como mesero. Cuando tuvo a su hija se volvió repartidor de medicamentos en varios departamentos del país. Laboró ahí durante dos meses antes de sufrir el accidente.

"Cuando vi a los niños enfrente, lo primero que pensé fue en mi hija. En un abrir y cerrar de ojos, decidí bajarme de la acera y fue ahí cuando choqué. Recuerdo gritar que quería ver a mi mamá por última vez, porque yo sentía la muerte cerca", comentó Dennis.

Él forma parte de las 410,798 personas que tienen una discapacidad en El Salvador. De acuerdo con datos de Teletón El Salvador, en el 20 % de los hogares salvadoreños habita una persona con discapacidad.

"Antes de Teletón estuve en otro centro de rehabilitación. Me aseguraron que había quedado como un niño con parálisis cerebral y que no volvería a caminar", comentó Dennis.

Mayra de Rivera, madre de Dennis, tenía claro que su hijo iba a poder recuperarse. Por eso decidieron cambiar el lugar de rehabilitación. Por medio de una recomendación llegó a Teletón. Tienen casi dos años de estar trabajando con ellos.

"Cuando llegué a Teletón me asignaron con la doctora Yanira Flores. Ella me aseguró que sí iba a poder caminar. Dijo que iba a hacer todo lo posible con mi tratamiento, aunque iba a tomar algunos años", comentó Dennis.

Llega a las instalaciones de Teletón cada semana a recibir sus respectivas terapias. La fundación brinda programas de rehabilitación integral, inclusión social, programas con enfoque biopsicosocial, evaluaciones especializadas para niños con parálisis cerebral, estimulación multisensorial, terapias en piscina, entre muchos otros servicios.

"Antes de entrar a la piscina, pensé que me iba a ir de lado. Pero desde la primera vez que me metí mi mamá se sorprendió que pude dar mis primeros pasos. Ahora logro caminar con más habilidad y levantar las piernas dentro de la piscina. Yo nunca pensé que me volvería a sentir así", agregó Dennis.

Durante 2018, Teletón logró exonerar de pago completo al 65 % de los pacientes en sus tres centros. El 21 % de los pacientes recibió apoyo con el 80 % del costo de la atención (quienes pagan $3 por terapia). Además, un 14 % tiene apoyo con un 67 % del costo de la atención (los cuales cancelan $5 por terapia).

Roberto Blas Ventura tiene 23 años y reside en Ciudad Delgado. Realizó cursos de computación e informática con el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP). Vive con sus padres y es el menor de cuatro hermanos. Trabaja en una empresa de reparación de celulares donde realiza microsoldaduras.

En octubre de 2018, Roberto regresaba de trabajar junto a un amigo. Ambos jóvenes se transportaban en una motocicleta. Al cruzar un semáforo, fueron golpeados por una camioneta que se saltó la luz roja. Perdió el conocimiento, y despertó momentos después con un paramédico y una pierna totalmente quebrada. Al llegar al Hospital Rosales los médicos le dieron la alternativa de recuperar el pie con probabilidad de perderlo o amputar la pierna a un nivel por debajo de la rodilla. Decidió la segunda opción.

"Estuve 10 días en el hospital, ya que perdí mucha sangre. Pasé los siguientes meses sin recibir ningún tipo de terapia. Pasaron varios días hasta que mi hermana comenzó a investigar sobre Teletón. Fue ahí cuando comenzamos el proceso de admisión", agregó Roberto.

Para 2018, Teletón recibió a 6,629 usuarios. Dentro de estos, 44 % se encontraba entre los cero a 18 años y el 56 % era mayor de 18 años. Según sus registros, el 57 % de los pacientes son hombres y 43 % son mujeres.

Roberto se integró al programa de Teletón en febrero de 2019 donde tiene una cobertura del 100 % en los gastos de sus terapias. Inicia su mañana con fisioterapia. Durante 30 minutos realiza diferentes ejercicios que le permiten manejar su prótesis con mayor efectividad. Sube gradas y camina en rampas junto a su fisioterapeuta. Al terminar su sesión se dirige a su trabajo, al cual se volvió a integrar en abril de este año.

"Volver a trabajar se siente muy diferente. Tengo espacio para caminar, pero no está pensado para personas con prótesis. Es de volverte a acostumbrar a vivir de forma regular. Hay momentos en que me sigue costando usar la prótesis", comentó.

Teletón reporta que el 50 % de sus pacientes proviene del área rural. Además, en 2018 el 30 % de sus pacientes fueron usuarios nuevos y 70 % de ellos son usuarios de seguimiento. También brindaron 1,195 sillas de ruedas, donadas en un 100 %.

Ambos jóvenes tienen grandes sueños y proyectos para el futuro. Roberto quiere entrar a la universidad y estudiar prótesis y órtesis. Sueña con fabricar prótesis para personas que las necesiten igual que él. Dennis está seguro de que volverá a caminar. Quiere regresar a trabajar y su mayor sueño es pasar más tiempo con su hija.