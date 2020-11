Aprendió a pintar viendo tutoriales en internet

Francisco Atilio Díaz Majano, es un joven de 22 años, residente en el municipio de San Miguel. Afirma que desde niño le gustaba dibujar, pero no fue sino hasta el 2016 que decidió comenzar a pintar.

Relató que en su hogar, sus tías eran muy buenas dibujantes, por lo que considera que este es un talento que trae de familia y que trata de seguir puliendo.

Francisco nunca ha tenido un maestro de pintura y lo que sabe, lo ha aprendido empíricamente y observando videos de tutoriales en intenet.

"El problema es que los talleres de pintura los impartían en sitios bastante lejanos a mi hogar, por eso mi madre no me podía ir a dejar; sin embargo en internet vi unos tutoriales he mejorado mi técnica" comentó.

“He aprendido dibujo viendo tutoriales en internet, pero deseo recibir clases formales”.

Francisco Díaz, pintor.

Afirmó que con los tutoriales de internet ha aprendido a visualizar dentro de la imagen, los tipos de pinceles que debe utilizar, a hacer sombras, retratos, y actualmente aprende como hacer un trabajo con estilo del realismo.

Francisco asegura que ha pintado unos 100 cuadros, pero ya no cuenta con la mayoría de estos, debido a que algunos los ha vendido y otros los ha regalado a seres queridos. Incluso algunos de ellos han sido enviados a Estados Unidos, cuando personas que visitan su hogar ven sus obras y se las compran.

Francisco comentó que en los últimos meses también ha comenzado a aprender carpintería con una persona que se dedica a la fabricación de muebles en la colonia donde reside.

"Llevó cerca de un año con la carpintería, ya he aprendido algunas cosas. Hay trabajos que me dejan hacerlos solos y como saben que me dedico al dibujo también me ponen a elaborar las letras de muebles que llevan relieves", comentó.

Obras. Aspira a ser un artista reconocido del dibujo y la pintura.

La madre de Francisco, Julia Majano, manifestó sentirse muy feliz por el talento que su hijo posee, por eso dijo, siempre ha decidido apoyarlo en lo que pueda, a pesar de las carencias económicas que en algún momento puedan tener. Su mayor deseo es que alguna institución pueda apoyar a Francisco y este pueda perfeccionar sus pinturas y dibujos a través de clases formales.

Asimismo, José Díaz, padre del joven pintor dijo sentirse muy orgulloso de su hijo, pues sus habilidades no solamente son en la pintura sino que también en la parte académica pues lleva buenas calificaciones en el estudio.

Actualmente, el joven cursa tercer año de licenciatura en comunicaciones y periodismo, en una universidad de San Miguel. Si usted desea apoyar a Francisco Díaz con la compra de una de sus obras, puede comunicarse al 7943-5824 o visitarlo en colonia La Carmenza.