Aprendió oficio en "YouTube"

Marcos Antonio Moreno, de 19 años de edad, decidió aprender el oficio de peluquero y barbero, en el municipio de San José La Fuente, en La Unión, tras cursar sus estudios de bachillerato y no encontrar un trabajo fijo.

Aprendió el oficio por la necesidad de generar ingresos económicos para su familia y descartó, por el momento, seguir sus estudios universitarios. Los tutoriales de videos en la plataforma YouTube y los consejos de su madre, fueron bastión principal para aprender su trabajo.

"Un año y siete meses tengo de haber empezado a cortar pelo", comenta Marcos, mientras atiende a un cliente.

“Los primeros cortes no me quedaron bien, luego perfeccioné la técnica”.



Marcos Moreno, Barbero

Marcos aprendió a cortar pelo porque no encontró trabajo al terminar su bachillerato: "Mi primo me enseñó lo básico, luego observé tutoriales en YouTube, y así he ido perfeccionando la técnica", dijo.

Marcos se especializa en los diferentes tipos de corte de pelo que están de moda, asegura que cada día, aprende algo nuevo "con la práctica se hace el maestro", expuso. Un tío le proporcionó las máquinas para cortar pelo y ahora tiene buena clientela en su localidad.

"Los primeros cortes no me quedaron bien, por suerte fue con mis hermanos, a medida que me fui desarrollando en esto, fui mejorando", añadió.

Rita Yoeli Ventura, madre Marcos, aseguró que se comparten el trabajo en este negocio: " yo hago los trabajos con las mujeres y él hace solo cortes de hombre, con este trabajo, me ayuda con los gastos de la casa, ya que soy una madre separada, y tengo a tres hijos a mi cargo".