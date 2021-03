Aprobación de ley para dreamers es ahora el reto

Con 228 votos a favor y 197 en contra, la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó, el jueves, un mecanismo para la naturalización de los "dreamers" —jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños—. Esto, según Óscar Chacón, director de Alianza Americas, es una "victoria simbólica y política", pero no es conclusivo, pues hasta que el Senado no lo apruebe, no será ley. De lograrlo beneficiaría a 2 millones de personas.

De acuerdo con Chacón, los beneficiados con esta ley serían los migrantes acogidos al programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y al Estatus de Protección Temporal (TPS) de países como México, El Salvador, Honduras y Guatemala. Al hacer una revisión de cifras, El Salvador se ubica en el segundo lugar entre los países con más beneficiarios de DACA, con 25,900; superado por México que tiene 548,000.

Esta no es la primera vez que la Cámara Baja aprueba esta ley. En 2019, cuando gobernaba Donald Trump, algo similar ocurrió; sin embargo, quedó frustrado en el Senado y fue archivado.

"Si bien es un logro político importante que esto haya sido aprobado por la Cámara de Representantes, no vamos a llegar a ver esto convertido en ley a menos que el Senado apruebe versiones similares, luego se reconcilien y luego se envíen al escritorio del presidente para que sean firmadas y convertidas en ley", explica Chacón.

La mayoría simple, para aprobar una propuesta en el Senado estadounidense, es de 51 votos. Y aunque podría pensarse que se tiene una aritmética sencilla, porque hay 50 senadores republicanos y 50 senadores demócratas (quienes promovieron esta ley) más el voto de desempate de la presidenta Nancy Pelosi (también demócrata), en realidad no es así.

Existe en la política estadounidense el "filibustero", que es una técnica para dilatar u obstaculizar la aprobación de una ley. Esto solo puede superarse con 60 votos. Por esto, para evitar cualquier tipo de dilación, los demócratas deberán conseguir al menos nueve aliados entre los republicanos. Lo cual, según Chacón, no será una tarea fácil, pues han planteado que si no se soluciona lo que ellos denominan "crisis de la frontera sur" o incremento de la migración irregular, no lo avalarán.

De acuerdo con el director de Alianza Américas, no hay mucho que los países de origen puedan hacer para influir en esta decisión. Aunque, agrega, podrían intentar ocupar su cercanía con senadores republicanos para buscar aliados.

"Los que se tienen que mover ahora son los lobistas más grandes y eso representa a gobiernos, embajadas, organizaciones, embajadores que deberían estar empujando junto a los beneficiarios y a los representantes de organizaciones, mediando para impulsar la agenda a favor de esta ley", señala, por su parte, el experto en migración, Roberto Sarmiento.

A su vez, la excongresista de origen salvadoreño, Ana Sol, apunta que ese lobby debe estar enfocado en buscar el apoyo de por lo menos 15 senadores republicanos para garantizar que una vez la propuesta vaya a votación, se cuente con los votos republicanos necesarios.

Chacón explica, sin embargo, que hay otros mecanismos para que este tipo de propuestas puedan aprobarse sin pasar por las dos cámaras. "Se incluyen en proyectos de ley de escala mayor, por ejemplo, los presupuestos de Estados Unidos, donde estamos hablando de cantidades enormes de dinero y temas como estos se pueden montar como enmiendas". Sin embargo, no se sabe hasta el momento cuáles serán las técnicas que usarán los demócratas para asegurar esta ley.