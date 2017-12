Brenda (nombre ficticio) traza las líneas de lo que será una pintura sobre el nacimiento de Jesús, mezcla los colores, limpia los pinceles para luego volver a plasmar trazos sobre el lienzo. Sumergida en su mundo artístico, oyendo música de su teléfono celular con audífonos, la joven pasa sus mañanas en una sala dentro de la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Santa Ana.

No tiene problemas con la ley, ni mucho menos. Es parte de un grupo de jóvenes y adolescentes hijos del personal policial que forman parte del taller de dibujo, pintura y música que brinda la corporación como parte del programa Bienestar Policial para favorecer a los trabajadores de la institución y su grupo familiar.

La joven señala que en estos talleres ha aprendido a relajarse a través de la pintura, con lo cual mantiene ocupado su tiempo libre y evita el ocio estando en su casa, principalmente en tiempo de vacaciones.

“Es bonito venir aquí y poder aprender a pintar y dibujar; además, estamos seguros y cerca del trabajo de nuestros padres. Esto no solo me ha ayudado a descubrir mis talentos, sino que también me relaja y mantengo ocupado mi tiempo en cosas buenas”, dice Brenda mientras sigue en su labor de culminar una obra de arte.

Como ella, otros jóvenes y adolescentes permanecen en la sala, todos hijos de agentes policiales. Mientras unos trazan sobre el lienzo creando cuadros de su imaginación, otros tocan distintos acordes con la guitarra o el teclado.

La jefa del Área de Cultura y Arte de Bienestar Policial, María del Carmen Maldonado, manifestó que estos talleres surgieron ante la necesidad de brindar alguna atención a los hijos del personal, para que utilicen su tiempo libre en actividades positivas.

“Aparte de la prevención de la violencia, porque se realiza prevención con nuestra familia, buscamos motivar el arte, conocimiento, alejarlos (de la violencia) y cultivar valores”, afirmó.

El único requisito que se debe cumplir para inscribirse en los cursos es ser hijo de personal policial, detalló la jefa, y agregó que los interesados deben tener voluntad y deseo de aprender.