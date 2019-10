Aprueban $21.4 mill para pagar bonos de policías y soldados

Apenas una semana después de recibir oficialmente la petición del Ministerio de Hacienda de reorientar fondos del impuesto a las telecomunicaciones, los diputados aprobaron un decreto para destinar $21,483,250 para el pago de bonos trimestrales de policías, soldados y otros servidores que trabajan en tareas de seguridad enmarcadas dentro del Plan Control Territorial.

La distribución del dinero será la siguiente: al Ramo de Defensa se le asignaron $10,062,900, de los cuales $6,208,400 son para pagar bonos de $400 a personal operativo; $604,500 son para el pago de bonos de $150 a personal administrativo; y $3,250,000 se destina para alimentación de la tropa militar.

Al Ramo de Justicia y Seguridad Pública le dieron $11,420,350, de los cuales $10,595,200 son para bonos de $400 para personal operativo de la PNC, de Centros Penales, agentes de la División de Protección de Personalidades Importantes destacados en la Academia Internacional y supernumerarios que trabajan para el Programa de Protección a Testigos. Los restantes $825,150 son para bonos de $150 para el personal administrativo.

En la solicitud que presentó el Ejecutivo se pedía la distribución de $24,733,250. Aparte del dinero para los bonos buscaban que se le asignaran $3,250,000 al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para que $2,750,000 se usaran "para la rehabilitación, mejora y dinamización de espacios públicos en los municipios que dicho Ministerio considere oportuno y necesario" y los restantes $500,000 se iban a usar en atender a víctimas de diversos delitos.

Los diputados objetaron la discrecionalidad con la que se querían dar a esos $2.7 millones. De hecho pidieron más explicaciones sobre "rehabilitar espacios públicos". Como no se los dijeron, no aprobaron los fondos.

La aprobación del dinero para los bonos estuvo envuelto en la polémica. El presidente de la República, Nayib Bukele, criticó a los diputados.

"Hoy murieron dos buenos soldados, trabajadores, que también eran agricultores en sus tiempos libres. Asesinados a sangre fría. Y los diputados siguen con sus discusiones estériles y postureos. Sé que no quieren apoyarnos, ok. Pero no jueguen con el sustento de nuestros héroes", tuiteó el presidente el pasado 28 de septiembre que se reportó el asesinato de dos soldados.

Ayer durante la aprobación, los diputados de todas las fracciones dijeron que no se iban a dejar presionar por el presidente.

Criticaron a Bukele porque envió la solicitud al límite del tiempo y se debía pasar el proceso que sucede con la mayoría de peticiones que llegan a la Asamblea. Es decir, que ingresa durante la sesión plenaria y después pasa al estudio de una comisión.