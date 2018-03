Aprueban Presupuesto General de la Nación 2017

Lee también

Luego de más de dos semanas en las cuales el Gobierno se ha visto obligado a trabajar con el Presupuesto General 2016, y tras meses de discusiones, los diputados de la Asamblea Legislativa finalmente aprobaron hoy el presupuesto 2017, con 47 votos a favor, 11 en contra y dos abstinencias.



El FMLN logró conseguir el apoyo de los partidos GANA, PCN y PDC, luego de una reunión de la Comisión de Hacienda en la cual se redistribuyeron los fondos, pero no se solventó la problemática por la que ARENA no dio sus votos.



El fuerte debate que envolvió a esta temática era la no inclusión del escalafón salarial, del pago del IPSFA y de pensiones en el monto total, que es de $4,957.8 millones. El jefe de fracción del PNC, Mario Ponce, indicó tras el encuentro que se realizaron recortes a las partidas de la Corte de Cuentas de la República (CCR), de la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio de Hacienda, y se dejó abierta la partida de pensiones con $1,000, es decir, que esta todavía queda pendiente de financiamiento.



La nueva distribución de fondos del presupuesto también contempla la reorientación de $22 millones, según Ponce. $110 millones para el subsidio de energía tendrán que salir de los fondos de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).



La diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar, considera que el presupuesto no alcanza para cubrir las necesidades y que no resolverá los problemas de la nación. "Si en el 2016 no alcanzó para pagar medicinas, bonos de #PNC, proveedores, entre otras necesidades, tampoco alcanzará con #Presupuesto2017", publicó en Twitter.



Mientras el diputado Francisco Merino leía el dictamen durante la plenaria, los veteranos de guerra y sindicatos de Salud protestaban en el Palacio Legislativo, exigiendo se incluyan en el presupuesto sus derechos de ley.