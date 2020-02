Aprueban crear comisión de antejuicio para Quijano

La comisión de legislación y puntos constitucionales de la Asamblea Legislativa aprobó ayer la creación de una comisión especial de antejuicio contra el diputado de ARENA, Norman Quijano, acusado por la Fiscalía General de la República por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

Ayer, Norman pidió a la comisión que se cree la comisión especial pues, aseguró, que así podrá dar a conocer su "versión de los hechos, las pruebas de descargos que no han sido incluidas y que demostrar que los delitos que me imputa la fiscalía no tienen ningún fundamento legal".

Quijano es señalado por la FGR de haber sostenido reuniones con miembros de pandillas y ofrecerles beneficios en caso de ganar las elecciones presidenciales de 2014.

"Soy inocente de las acusaciones que se me imputan, nunca hubo una reunión con pandilleros y nunca ofrecí beneficios particulares a grupos delincuenciales. Yo pido que independientemente del análisis que hagan pido se emita un dictamen favorable y se conforme la comisión de antejuicio que verá mi caso. Hasta la fecha solo hemos escuchado y se ha repetido hasta la saciedad solo una parte de la historia. Tengo mi conciencia tranquila", expresó el expresidente de la Asamblea Legislativa en la comisión.

Para el diputado Julio Fabián la creación de la comisión especial de antejuicio no implica la culpabilidad de Quijano, dado que para crear la comisión especial solo se valora si la petición de la FGR cuenta con los requisitos de forma.

Por su parte, el diputado Guillermo Gallegos se propuso como fiscal en la comisión especial, aunque será el pleno el que determine dicha figura, además de afirmar que FMLN y ARENA tienen acuerdo para no desaforar a Quijano, algo que el efemelenista Javier Valdez desvirtuó.