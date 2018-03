Aprueban decreto para que se agilicen permisos a transportistas de oferta libre

Lee también

El Viceministerio de Transporte (VMT) deberá a más tardar en noventa días, después de hacer la solicitud, resolver si entrega o no el permiso para que puedan trabajar buses y microbuses dentro de la categoría de oferta libre, también conocida como particular. Esto, luego de que la Asamblea aprobó un dictamen de la comisión de obras públicas, en el que se establece el plazo.Actualmente, el VMT no cuenta con un plazo determinado para entregar los permisos, lo que generaba que muchos de los empresarios que brindan servicios de transporte de oferta libre al vencerles el permiso eran objeto de reiteradas esquelas o el decomiso de las unidades de transporte.“A partir de la presentación de la solicitud, correspondiente, el Viceministerio de Transporte contará con un plazo de noventa días, para resolver el fondo de lo solicitado, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley”, se lee en el artículo 27-D del decreto aprobado en el congreso.Si el VMT no resuelve la petición hecha por los transportistas de oferta libre en los noventas días que se han fijado como plazo, la Dirección General de Transporte Terrestre deberá emitir el permiso para que puedan circular.Las reformas a la Ley de Transporte Terrestre fue aprobada con 47 votos. Con los cambios, se da busca dar certeza jurídica al servicio que prestan empresarios del transporte a iglesias, estudiantes, instituciones aeroportuarias, turismo, de las zonas francas, etcétera.“Con estas reformas los empresarios de oferta libre podrán iniciar los trámites en el Viceministerio de Transporte con requisitos claros”, dijo el diputado del FMLN Jaime Sandoval.El decreto entrará en vigencia ocho días después de haber sido publicado en el Diario Oficial.